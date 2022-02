「英國奧斯卡」公布提名名單　《沙丘瀚戰》橫掃11項提名

有「英國奧斯卡」之稱的《第75屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》(BAFTA)即將於3月13日舉行,而提名名單香港時間於昨夜(3日)公布,結果科幻大片《沙丘瀚戰》(Dune)橫掃11項最多提名暫時領先!

《沙》除了獲最佳電影之外,其餘大部分都是技術獎的提名包括最佳原創配樂。而僅次於《沙》就是被視為「衝奧」之作《犬山記》(The Power of the Dog),影片共獲8項提名,其中包括最佳電影、導演以及男主角等。爭影帝的「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)表示自己好感激和謙卑獲此提名,而自己亦同時好興奮和驕傲他們的傑出「領導」珍甘比茵(Jane Campion)以及其他拍檔同獲提名。荷里活男星韋史密夫(Will Smith)亦憑《王者世家》(King Richard)與班尼狄爭影帝,今次是韋入行以來首度在BAFTA獲提名。至於《貝爾法斯特》(Belfast)亦獲6個獎項提名。而去年票房大賣的占士邦電影《007:生死有時》(No Time To Die)則獲5項提名。

今年BAFTA亦出現了不少「遺珠」,多位大熱門包括美國女星姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)、金球影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)以及Olivia Colman都不獲提名,令人大跌眼鏡!

【《第75屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》部分提名名單】

最佳電影

《甘草薄餅》(Licorice Pizza)

《犬山記》(The Power of the Dog)

《沙丘瀚戰》(Dune)

《貝爾法斯特》(Belfast)

《千萬別抬頭》(Don’t Look Up)

最佳英國電影

《愛情,來過之後》(After Love)

《Ali & Ava》

《情聖西哈諾》(Cyrano)

《貝爾法斯特》(Belfast)

《Boiling Point》

《Everybody’s Talking About Jamie》

《GUCCI名門望族》(House Of Gucci)

《蘇豪的最後一夜》(Last Night In Soho)

《007:生死有時》(No Time To Die)

《白色通行證》(Passing)

最佳導演

Denis Villeneuve(《沙丘瀚戰》)

珍甘比茵(《犬山記》)

Aleem Khan(《After Love》)

濱口龍介(《Drive My Car》)

Audrey Diwan(《Happening》)

保羅湯馬士安德遜(《甘草薄餅》)

Julia Ducournau(《變鈦》)

最佳女主角

Alana Haim(《甘草薄餅》)

Lady GaGa(《GUCCI名門望族》)

Emilia Jones(《心之旋律》)

Renate Reinsve(《The Worst Person In The World》)

Joanna Scanlan(《愛情,來過之後》(After Love)

Tessa Thompson(《白色通行證》)

最佳男主角

Adeel Akhtar(《Ali & Ava》)

Mahershala Ali(《天鵝之歌》)

班尼狄甘巴貝治(《犬山記》)

里奧勒度狄卡比奧(《千萬別抬頭》)

Stephen Graham(《Boiling Point》)

韋史密夫(《王者世家》)

最佳女配角

Caitríona Balfe (《貝爾法斯特》)

Jessie Buckley(《失去的女兒》)

Ariana Debose(《西城故事》)

Ann Dowd(《Mass》)

Aunjanue Ellis (《王者世家》)

Ruth Negga(《白色通行證》)

最佳男配角

Mike Faist(《西城故事》)

Ciarán Hinds(《貝爾法斯特》)

Troy Kotsur (《心之旋律》)

Woody Norman(《C’mon C’mon》)

Jesse Plemons(《犬山記》)

Kodi Smit-Mcphee (《犬山記》)

最佳非英語電影

《Drive My Car》

《上帝之手》(The Hand Of God)

《Parallel Mothers》

《Petite Maman》

《The Worst Person In The World》

最佳動畫

《奇幻魔法屋》(Encanto)

《盛夏友晴天》(Luca)

《Flee》

《一家人大戰機械人》(The Mitchells Vs The Machines)