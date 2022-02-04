「網絡女神」林熙彤新一年化身成小廚神

有「網絡女神」之稱的18歲林熙彤（Hazel）去年出道時，憑殺死人的甜美笑容，而獲得不少工作機會，早前在短短個半月內，分別為林海峰的《AUNTIE》、越南靚仔歌手Vũ.的新歌《BƯỚC QUA NHAU》（一起走過）及張天賦與藍仔頭合唱的《聖誕很忙》拍攝MV。

為迎接新年，入得廚房、出得廳堂的她發揮小廚神本領親手製作蘿蔔糕，她笑說：「我姑媽由我幼稚園嘅時候已經開始教我，由細到大都好鍾意煮嘢食，我識煮好多唔同嘅嘢食，每逢節日都會整應節食品，新年整蘿蔔糕、端午節包糉、聖誕整曲奇餅，整完好有滿足感，會當禮物送畀大家，今年整大概20底架！」

由於疫情不穩定，她今年不會如以前般四出拜年，會多留在家中享受入廚樂及陪伴家人，又說依然會依傳統：「往年媽咪講過初一唔畀洗頭、唔准掃地、要買新衫新褲。今年係入行後過嘅第一個農曆新年，啲人教我買紅色內衣褲、買棵桃花，我都會試吓，希望可以多啲桃花，唔係想搵男朋友，係想人緣好啲，多啲工作機會。」至於新年願望，希望年半後可以升返上大學之餘，可以學業、事業兩邊兼顧，還希望學好咬字清楚及上演藝班：「唔想只係框咗只係可愛一面，做吓雙面人都得架。」