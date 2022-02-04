立春養生同時瘦身　冇得輸

一年之計在於春，又來到一年的起點，二十四節氣中的立春。春與冬不同，屬木，與肝相應，宜養肝，而說到養肝，第一件事當然是避免熬夜傷肝啦，皆因晚上11點後就是肝臟的排毒時間。此外，最簡單就當然以食入手，古時立春有「咬春」的習俗，而「春」指的是新鮮的蔬菜，適逢今年的立春在初四，經過了前3天的「暴飲暴食」後，不如試試曾在日本大熱以蔬菜為主的「減脂瘦身湯」，一舉兩得呀！

【日本大熱「減脂瘦身湯」】

這款「減脂瘦身湯」由材料到做法都非常簡單，每次可以做3至5天的分量，就算是工作繁忙的人都做得到。

材料：

4至5種蔬菜（自選，「咬春」中最具代表的是白蘿蔔，可作為主打）

做法：

1.把所有蔬菜切成同等大小，然後全部倒入鍋中。

2.在鍋中加入蓋過所有食材的水。

3.把所有蔬菜煮至軟身後，適量調味後關火即可。

食用方法：

開始時，可在晚餐前連菜喝1碗，其後慢慢添加至1日3餐前喝，飲用前需加熱或把蔬菜湯倒入果汁機，攪拌至濃稠狀態，再以小火加熱飲用。

【以食散陽護肝】

除了「咬春」的習俗外，春天陽氣漸盛，宜多吃辛甘發散的食物，如蘿蔔、葱、韮菜、芽菜、花生、紅棗等，以及甘味的番薯、淮山、杞子、栗子、粟米、紫蘇葉等，忌酸、辣、油炸之物。

另外，立春後亦可以花茶驅散冬季體內的寒氣與邪氣，虛寒體質者可飲用玫瑰花、茉莉花、合歡花等；熱性體質者則可飲用菊花、金銀花、槐花等。