上山行大運　必備多功能保暖外套

春季山上多薄霧和又經常毛毛雨，所以行山必備保暖又防水的外套，否則好易冷親感冒！（互聯網）

今天是大年初四，相信許多人已跟親友拜過年（或因疫情關係已取消拜年活動），留在家中悶到發慌，心思思想上山行大運，順便活動吓筋骨，趕走節日期間累積的脂肪。不過今個星期溫度太低，而且春季山上漸多薄霧和毛毛雨，大家唔想冷親，就最好準備定一件保暖度高，又防水透氣的行山外套，就自然行得安全又開心！

充電發熱行山外套

除了家中可以開暖氣驅趕寒冷，其實戶外也可以保持恒溫禦寒。韓國時尚戶外品牌KOLON SPORT推出了第3代Volcano Jacket，特點是背部採用碳納米管薄膜電加熱技術，口袋內的數據線連接行動充電器，就可輕鬆切換3種溫度模式（38℃/46℃/53℃），恒溫保暖。加熱組件採用IWARM第3代技術，提升了加熱功能及耐用性，最適合天寒地凍到郊外活動的人士穿着。外套外層使用GORE-TEX INFINIUM功能面料，內膽採用透氣夾棉，可以做到既透氣又保暖的效果。設計方面，男女裝皆有不同顏色選擇，如粉紅、薑黃等亮眼色調等，剪裁立體有型，一改以往行山裝老套、沉悶的形象。

機能設計無懼惡劣天氣

除了保暖功效，行山外套是否具備防水、防風透氣等效果，甚至款式是否夠潮亦相當重要。近年深得山系達人歡迎的加拿大高端戶外品牌Arc'teryx，繼去年推出支線System_A首個系列大獲好評之後，近日再從多功能需求出發，打造出全新的Drop 02系列。比起前作，新系列的定位更年輕，設計上更切合年輕人口味，沿用黑、白、灰和螢光黃作為隔熱外套及隔熱衝鋒衣等的防寒衣物的主色。配合GORE-TEX外層面料，即使惡劣天氣下仍能全面發揮防水、防風、保暖及透氣功效。

環保拼色潑水外套

來自法國的休閒服飾品牌AIGLE，則帶來兩款環保升級再造的拼色潑水外套，讓大家在新一年加倍了解綠色時尚。此外套不單具備戶外機能性質，還可以保護大自然，對環境友善。是根據工廠庫存的可用面料數量製造而成，所以是限量發售。潑水外套以海軍藍及酒紅色為主調，配上容易穿搭的大地色系，讓山系愛好者輕易襯出靚麗時尚的戶外穿搭。