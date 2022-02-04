經典回歸　奇洛李維斯李察基爾搶拍《喋血雙雄》

導演吳宇森幾年前計劃親自執導重拍港產代表作《喋血雙雄》，並反傳統找來非裔女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）飾演舊版周潤發的殺手角色。不過一直只聞樓梯響。查實早於90年代初多位荷里活紅星都曾經爭住重拍《喋》，但奈何最終冇個拍得成！

《喋血雙雄》於1989年在港上映後大獲好評，後來更被英美的電影公司睇中買入版權於歐美多國上映，由於影片於歐美大受歡迎，令導演吳宇森的知名度大增！1991年迪士尼電影公司曾計劃由擅拍動作片的美國著名導演和路達希爾（Walter Hill）操刀將《喋》翻拍成美版。並由兩大紅星李察基爾（Richard Gere）和丹素華盛頓（Denzel Washington）合演，前者飾演發哥殺手的角色，而丹素就飾演李修賢幹探的角色。當年和路達更寫好劇本準備開拍，當時他們更計劃來港取景。不過影片的重拍大計最終告吹！

和路達拍唔成後，荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）於1995年接手並計劃投資700萬美元（約5,460萬港元）重拍《喋》，可惜仍是拍唔成！而奇洛曾承認他在《殺神JOHN WICK》（John Wick）中的殺手角色的靈感正是來自《喋血雙雄》！

此外，曾與吳宇森在電影《斷箭行動》（Broken Arrow）以及《奪面雙雄》（Face/Off）中合作過的美國男星尊特拉華達（John Travolta）亦據聞曾有意將《喋》重拍。

發哥為做殺手黑警狂推賣座片

發哥憑片中殺手形象殺入荷里活，1998年他獲邀請接拍首部英語電影《血仍未冷》（The Replacement Killers），在片中他繼續飾演殺手。不過原來當年曾有電影公司睇中發哥邀請他參演電影《異形四集之逆種》（Alien: Resurrection），但遭發哥婉拒。1999年華納兄弟邀請發哥接拍《22世紀殺人網絡》（The Matrix），並飾演片中重要角色傳奇駭客神秘人物莫菲斯（Morpheus），結果同樣被發哥婉拒接拍。最終他選擇了接拍《再戰邊緣》（The Corruptor）。在片中他飾演「黑警」。結果影片於全球票房挫敗，全球僅收2,449萬美元（約1.9億港元），相反《22世紀》卻橫掃全球票房4.6億美元（約35.8億港元）！