做足防疫措施仍染疫　張曦雯自爆於美國確診新冠肺炎

張曦雯去年於美國洛杉磯參加朋友婚禮時，確診新冠肺炎，她於社交網上載抱狗照並講到當時情況，她指自己去年做足防疫措施下仍然確診，令她大感疑惑：「我做足晒所有防疫措施下，呢件事（指確診新冠肺炎）竟然喺意想不到下發生，舊年喺美國嘅時候，好彩圍繞我嘅身邊人無事，我到依家都諗唔到點解我會染疫。」

張曦雯今日（4日）接受東網訪問，她說：「喺美國中咗，當時自我隔離咗五日，再做測試經已無事，隔離多幾日後，再去做多一次測試，都係無事，就可以出番嚟。」現已回港的張曦雯，因香港近來都爆疫，所以農曆年間佢都自我隔離減少外出，並笑言今年農曆年利是進帳應會減少。

冇入過醫院

張曦雯續被問到確診後有冇入過醫院？她說：「冇入過醫院，初初都只係有啲感冒徵狀，流鼻水同打噴嚏，冇喉嚨痛、冇咳、冇發燒，兩、三日之後，食嘢開始冇味，就知有問題，我細佬係醫生，即刻幫我安排好晒所有嘢，因為我未知自己有事時，都有同屋企人一齊食飯，佢哋即刻消毒屋企，同埋安排屋企地庫畀我自己隔離，地庫有床、有廚房嘅，之後成家做測試，好彩全部無事，我隔離第5日再做測驗都已經無事，第10日再做都係一樣，咁就可以出番嚟。」

現於開緊TVB劇《破毒強人》的她，都小心為上：「如果去啲空氣唔流通嘅地方，一Cut機就會行出去等，出外景亦唔會坐劇組車，會返自己車坐，一個人等埋位，其實到依家我都唔知點解會惹到，因為問咗好多我確診前見過嘅身邊人，佢哋全部都無事嘅，只係得我一個中咗，總之，要小心為上，今日我都要開工，會一切小心。」