精緻點心　傳統新派兼備

傳統中式點心的蝦餃、燒賣、腸料或粉果等，大家細細個就開始食，為讓客人保持新鮮感，有餐廳亦推陳出新，供應富創意的新派點心，配芳香茶湯或雞尾酒都無問題，美味又有新意。

招牌點心套餐

中式點心有很多烹調方式，煎、炒、煮、炸樣樣有，造型還夠吸睛。灣仔高級粵菜食府和昌飯店逢星期一至五早上11時半至下午1時、下午2時半至6時推出「招牌點心套餐」，當中包括多款精緻成品，雨前龍井蝦餃以龍井蝦仁作靈感設計，麵䊜和餡料加入龍井茶葉碎，清香去油膩。新出的迷你菠蘿包，選用法國有鹽牛油製作，小巧香脆。還有冬蔭公海鮮生煎包、養生藜麥素腸粉和公利蔗汁卷等美食，客人可從中揀選8款品嘗，吃時可配茗茶或特調雞尾酒。

任食點心

講到任食，香港人就最喜歡。油麻地城景國際樂雅軒由現時至2月28日早上11時至下午3時，推出2小時「午市任點任食點心套餐」 ，當中超過40款點心、小食、飯麵和甜品選擇，先吃過鎮江肴肉、豬腳薑醋 、露筍蝦餃皇 、鵪鶉蛋燒賣、酥炸魷魚鬚、黑毛豬叉燒包、甜酸炸雲吞、紅油炒手、蜆芥炸鯪魚球、珍珠雞、XO醬炒蘿蔔糕等點心和小食，再以配揚州炒飯 、豉椒牛肉炒河粉、干燒伊麵或豉油皇炒麵等主食，最後以紅棗糕、紫薯包、薑汁疊千層等作結，絕對滿足，2位起惠顧會有9折優惠。（1月31日至2月3日除外）

新派點心店

除了傳統茶樓，坊間有很多點心專門店，早前於觀塘開業的新派創意點心專門店「龍點心」，推出多款傳統及創意配搭的出品，單是龍燒賣內就有懷舊、麻辣牛肉、龍蝦汁墨魚和番茄海鮮口味，另外還有豌豆桃子、酸菜魚鳳眼餃、蟹粉菠菜香蝦餃、口水汁龍脷魚腸粉、五指毛桃雞湯雲吞和櫻花果凍天鵝酥等，配搭和味道富新意。因應新店開張，店子由現時至2月28日有多項優惠，如可用優惠價品嘗限定點心拼盤、指定時段惠顧享全單8折或用優惠價選購晚市2人套餐，消費至指定金額，送餐廳代金券，感覺更抵。