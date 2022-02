影帝梁朝偉憑漫威(Marvel)首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成功打入荷里活,認真厲害!最近佢又接拍內地新一齣主旋律電影《無名》,與內地靚仔小生王一博及肖戰等後輩合作,可以預知佢今年工作都相當忙碌!

適逢農曆新年,梁朝偉知道一班粉絲都好掛住佢,佢就喺佢嘅社交網度上載一張聞水仙花嘅相,實行變身「花美男」,一雙電眼仍然迷人,而今年6月就60歲嘅朝偉生肖屬虎,適逢今年本命年,所以運勢會較為波動,佢都買咗棵巨型桃花放喺屋企,催旺人緣,仲令豪宅一角意外曝光!