林炳南師傅教路　車色夾車牌如虎添翼

踏入壬寅虎年，駕車人士最希望的當然是出入平安、路路亨通吧！除了小心駕駛外，亦可透過換車或換牌，為自己帶來好運。著名玄學家林炳南師傅指，在玄學角度，五行有相生相剋之說，車身顏色、車牌字母與號碼組合都有分五行，並會因不同生肖而有所分別，有意在新一年換車或買車的朋友 ，不妨參考，夾一夾。

車色車牌大利之選

據林師傅指出，按照壬寅年九宮飛星圖計算，流年大利的顏色包括綠色、深灰色及黑色，有意換車者，可考慮上述顏色。拍攝車是豪華汽車品牌賓利的長跑「混」動健將Bentayga Hybrid，榮獲《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓汽車大獎」，配上今年大利的Verdant Green綠色車身，可謂如虎添翼。至於打算轉新車牌或自訂車牌的車主，可考慮採用數字「4」、「8」、「9」及字母「D」、「E」、「M」、「N」、「V」、「W」的組合，全屬大利之選。個別生肖亦可林師傅額外提供的12生肖幸運組合(見附表)，皆有助催旺虎年運程，大家可按喜好自行配搭。

12生肖幸運組合

生肖 顏色 數字 英文字母

虎 黃、杏、啡 8 H

兔 綠、寶藍 3 C、L、U

龍 綠、寶藍 4 D、M、V

蛇 綠、寶藍 4 D、M、V

馬 紅、紫、橙 9 R

羊 黃、杏、啡 2 B、K、T

猴 黃、杏、啡 2 B、K、T

雞 白、淺灰 7 G、P、Y

狗 白、淺灰 6 F、X

豬 白、淺灰 6 F、X

鼠 黑、深灰 1 A、J、S

牛 黃、杏、啡 8 H

車飾掛放催運攻略

林師傅更表示，除了可選擇合適車色及車牌冧巴來加強運勢，在車廂內擺放一些小飾物也有催旺之效。他教路指：「想增強行車安全運，大可在前乘客席的椅背，放黃色墊布或掛黃色吊飾；亦可在倒後鏡掛個安全符或一帆風順吊飾；增財運的話，在後排左邊座椅椅背吊金元寶，或尾箱左邊貼近椅背位置擺放黃水晶；至於催旺人緣或桃花運，則可在中控台或倒後鏡，放心形物件，紫色或粉紅色墊布亦可。」