打破未婚妻不生原則　賴弘國被爆奉子成婚

女星鍾欣潼（阿嬌）的前夫賴弘國昨日（3日）被爆於大年初一在女友Alice的生日派對上求婚，打破之前的不再婚宣言，將步入第三段婚姻，而一直密冚戀情的他昨日未有否認婚訊，承認已有穩定的對象。今日（4日）有消息指原來賴弘國是「雙喜臨門」，不單再做人夫，更將榮升為父親，Alice是未婚有孕！

消息指賴弘國求婚是因為Alice有孕，而Alice懷胎未夠三個月，將在下半年「缷貨」外，有Alice的密友爆料指賴弘國一直都想結婚，更說在年初一出席Alice的生日派對時，多位閨蜜合照時，刻意把手放在Alice的肚皮上。而Alice答應下嫁後發文：「Woo！I do,從沒想過堅持不婚不生的我，也要邁向幸褔的家庭生活了！30歲真奇妙，哇！」文中的「不婚不生」話有玄機！另外，網民亦火速對Alice起底，翻出兩張照片，瘋傳相中人正正係Alice，大讚佢樣子甜美、身材火辣。

向來有「分享症」的賴弘國為保護戀情，一直未有在社交網公開Alice的芳容，即使去年8月他偕同Alice出席父親的生日飯局，他網晒的合照也以圖案遮去女友的樣子，而在大年初一（1日）他網晒和舊同學們的大合照時，也刻意把坐在他身旁的Alice裁走。