靈敢侶情：新年網上見

第五波疫情來了，很失望，本來可以跟學生一起過新年。

大部分人，生下來有幸福的家庭，節日都是大夥兒一起過的，特別在農曆新年，親朋戚友會在中午拜年、晚上吃飯，而在飯後，成年人打麻雀，小朋友四處跑，很熱鬧。聽說，這種活動是去讓一家人齊齊整整地送舊年迎新歲，互相問候，彼此支持。

這種情意，我在學生身上找到了，於是在今年，我準備要穿紅色上衣教課來增添新年氣氛，結果事與願違，我還是穿回招牌黑色。

聽說，今年有不少人因為居住的大廈出現感染個案而無法拜年，問他們怎麼辦？他們說改為網上。原來，視像拜年已經很普遍，除了因為疫情，也有在外地工作無法回港、或者移民了的。那利是呢？難道不收不派嗎？「銀行有派利是系統」。嘩！世界本來已變得很快，疫情下變得更快，一個電話已連接所有親朋戚友，彷彿大家就在自己身邊。

所以，對於未能見面雖然很失望，但我和學生也可以在網上見，這其實也不錯，一來他們可以抱着兒女上課，二來看着小朋友幫父母打蛋和揉麵糰，可愛極了。前天教課，還有孩子給我看掉了的乳齒，能夠見證這些成長日誌，真的很幸福。

我想，做人就是這樣了，失望時找希望，困難時找出路，只要大家都在身邊，是網上見還是面對面見也沒有分別。心連心，就是這個意思。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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