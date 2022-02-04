以月明透亮的珍珠為連繫　折射自然、個性生活哲學

【特約報道】「珍珠」予人純潔無瑕的感覺，近年成為不同年齡層所追捧的飾物，但現代女性礙於珍珠欠缺一種時尚感，加上款式選擇較少而有點卻步！香港品牌「Umiology月晳」創辦人Sheperd Wong有見及此，於2021年11月創立「Umiology月晳」品牌並成立eShop網店。她採用大自然元素融入產品設計中，吸引年輕顧客，賦予產品的故事性，彰顯珍珠的人性化和創意特質，充分發揮女性不斷蛻變的哲學。

近年中日韓市場開始掀起一股自然美，而珍珠的天然潔淨卻令人鍾愛，但市場珍珠產品的選擇性有限，無論款式和設計都追不上時代步伐。於是一群年輕女性創立本地原創品牌「Umiology月晳」，希望把大自然內涵及智慧融入生活，以月明透亮的珍珠為連繫，展現美學、自然和無瑕個性，推動女性平衡工作和生活的需要，啟亮人生。

UMI以大自然為設計藍本

珍珠分為天然珍珠和養殖珍珠，亦可細分為海水珍珠和淡水珍珠，常鑲嵌於頸鏈、手鐲、戒指、耳環或吊墜上。香港品牌「Umiology月晳」的前面UMI三字內含特別意思，Universe(宇宙)代表生生不息，表示女性隨着成長歷練不斷變化，綻放睿智的美態；Minimalist(簡約)代表返璞歸真，表示女性按自己本質散發出自然的美態；Individualism(獨特)代表獨當一面，表示每個女性會散發個人獨特的美態。

同時，UMI三字在日文中是表示「海洋」的意思，透過天地海賦予女性最純、最真、最個人化的特性。這個品牌融合大自然和創意概念，打造一系列的產品，包括「若月」採用大自然雲霞和雀鳥的美態；「如壁」利用地平線和樹枝的形態；「夜汐」藉着海浪線條和潮汐漲退的美學；以及傳統「經典」的高貴典雅特色融入設計中，締建多元化的珍珠系列，迎合現今女性的不同需要。

「Umiology月晳」創辦人Sheperd表示﹕「『Umiology月晳』品牌具備多個特色，彰顯簡約中不失細緻，散發出時尚和型格的韻味。產品凸顯個人『調較』的特質，令產品極具玩味。顧客佩戴耳環，可按照不同場合，調節一對垂吊耳環的長短度；以及產品可以有不同的帶法，讓顧客以創新意念為自己每天帶來新鮮感。」

簡約純美帶出自我風格

Sheperd指出﹕「本地品牌標榜簡約和獨特設計，選用的珍珠有人工養殖外，亦採用市場罕有的日本Akoya珍珠，讓顧客自由選擇不同的珍珠和不同的款式。一般來說，養殖的珍珠屬於淡水珠，色澤均勻，壽命約三至四年；而Akoya珍珠屬於海水珠，白裏透粉紅，色澤圓潤，壽命約六至七年，其生產過程及要求環境都與淡水珠不一樣，所以市場價格略貴。隨着珍珠飾物漸趨普及化，不少女生都追捧既簡約又具個人化的款式，而『Umiology月晳』一款多帶的產品特色，確實令人愛不釋手。」

談及未來發展方向，她直言，「Umiology月晳」品牌為拉近與客戶之間的距離，會積極舉辦講座和工作坊，推動用家多認識、多了解珍珠的養殖、製作、護理和佩戴方法，希望不論年齡和個性都可以帶出潮流特色，散發個人mix and match的內在特性。