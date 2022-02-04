發掘彭家麗演戲細胞　張建聲得罪人被排擠

歌手彭家麗（Angela）與張建聲、新人藍杰及鄺家瑜（MJ）今午（4日）出席公司開年活動，已經有6、7年沒有出新歌的Angela，新歌《醜怪》特別揀喺開工大吉今日推出。歌曲出自徐偉彭賢手筆，都切合她心聲，當中有啲歌詞觸動到她嘅心情，曾試過被標籤為小眾的她會有排擠的感覺：「少少，好多嘢未必會預你。」雖然條路未必行得咁順，但她有自己原則要向自己交待到。

張建聲則坦言有因多嘢講而被排擠：「直腸直肚，未必人人受到，以前又闖過禍！（得罪人？ ）梗係有，招積嗰期有幾招積大家都知，但經歷過咁多嘢，依家梗係大個仔咗。」

入行10年了，今次與Angela的公司有合作，Angela說：「佢畀咗好多Idea，開開吓會佢會即刻攞機出嚟拍，我就係欠缺創意思考型。」他們自爆早前拍了條整蠱徐偉賢嘅短片，Angela笑言有待張建聲發掘其演戲細胞，張建聲說：「Angela啲戲勁好，佢1秒入戲，我就話係演員，估唔到佢一轉身就嚟，我幾乎接唔到佢啲戲，係高手。」稍後他們也會商討為Angela嘅MV拍攝。

張建聲最近也加入潮流的NFT平台，他有隻叫「招積」的NFT，做咗10幅人手電腦畫的，另外有種係劇照形式，配上他Voice Profile講解當時拍攝心情，相信都有少少收藏價值。

希望拍更多戲

藍杰透露籌備緊新歌，想搵徐浩、Johnny Yim等合作，他指公司畀好大自由度佢，他想試唔同曲風，他說：「要多謝樂壇新星MIRROR敢玩唔同風格嘅歌，原來香港人嘅接受能力都好高，令我呢個推新人有好多空間發屋。」剛加盟新公司的MJ，之前拍過2部電影，希望有更多拍戲機會，有玩過柔道及Boxing的她好想做打女，她說：「我唔怕辛苦唔怕畀人打。」藍杰大隻咗，因為他開始做Gym，買一些健身器材喺屋企做，養成習慣：「依家唔做唔舒服。」MJ指阿聲有教她做戲，甚至帶她去試鏡，藍杰都有上堂學戲，希望有多啲試鏡機會，覺得係好好嘅實踐。