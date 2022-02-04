【Zac玩Zac食】開工大吉　虎中作樂

今日係大年初四，祝大家在疫下虎年，身體健康，虎中作樂！

今年跳跳虎終於擔正，彈到入荃灣廣場「跳跳好運 虎虎生威」，與大家一起度歲過虎年。活潑好動嘅佢，跳跳紮無時停，跟小熊維尼、小豬等朋友仔，在商場L5空中花園的「如虎添億金幣陣」、「吉星高照光影球」、「虎虎生威好運臨門」等6大吉祥打卡裝置中游走，與大家一起打卡恭賀新禧，我也趁機穿梭在不同寓意的布置之間，祝願大家和我一樣，來年大吉大利行大運！

去海運大廈地下中庭就有Garfield新春祈福庭園；1.5米高的老虎造型Garfield及1.6米高的Odie齊齊於庭園迎接大家！大家可以在「全盒」幸運輪預測來年在各方面的運勢。此外，只需捐款HK$30便可得到《Garfield》不同角色之自選開運飾物連許願卡一套，5款許願卡分別寫上家肥屋潤、科科滿分、願望成真、快高長大及玩具滿屋；捐款HK$120更可獲得Garfield虎年限定T恤一件。達摩造型的Garfield更會坐鎮於庭園歡送大家，祝願各位願望成真。大家還可將錢幣投進「奉納箱」，捐款及收集到之錢幣將會全數捐予香港愛護動物協會（HKSPCA），將愛心傳播給不同動物。

**有關活動開放日期，請留意官方網頁及Facebook專頁的最新公布

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Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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