余香凝演阿媽唔使靠估　Yanny等麥子樂結婚先嫁

同經理人公司的余香凝（Jennifer）、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、麥子樂、徐頴堃（Erica）和余潔滢（Zoe）等新春聚首，齊食開年飯寓意今年虎虎生威、步步高陞！

回顧牛年，Jennifer由人妻變新手靚媽，而談到虎年願望，她希望藉着身份轉變，嘗試更多不同的角色：「以前演繹媽媽角色都係靠想像，依家真係做咗媽媽，有啲角色同情緒會特別入戲。（追個虎B？）等多陣，過多幾個生肖先啦！身邊冇人催，大家見我瘦番，淨係叫我快啲復工。」

向同門催婚

作為全場唯一人妻的Jennifer，她竟然向同門催婚：「派利是好開心㗎，希望下年多啲人派雙封利是﹗」Yanny被視為「潛力股」，她說：「我尊重師兄，麥子樂一日未娶，我都唔嫁，哈哈！每年做訪問我都話兩年後結婚，但其實呢一刻都未有打算，因為工作上仲有好多嘢想挑戰。」

受疫情影響，Fish與家人長期分隔兩地，去年年底終於回到馬來西亞一家團聚，令她大呼感動：「兩年幾冇返過去，見到屋企人係全年最開心嘅事。舊年做咗主持，同埋有兩部好重要嘅電影上映，令我覺得好有活力，其實我每年都話想做導演，希望今年做到啦。」