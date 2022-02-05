【是日通勝】（一點居士）

農曆正月初五

壬寅年 壬寅月 己丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：補塞、作灶、安床

忌：動土、鑽孔、開市

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、5、6、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實的一天。

金牛座：社交活躍，樂於與人交流，可獲得理想回應。

雙子座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運將直線上升。

巨蟹座：過分慳家，忽視身邊人感受，好運將會溜走。

獅子座：人緣運不錯，好人有好報，有機會收到禮物。

處女座：便宜莫貪，選購低價貨要打醒十二分精神。

天秤座：處事方式有成效，今天有望把夢想變成現實。

天蠍座：一子錯，滿盤皆落索，謀事一定要步步為營。

人馬座：保持乾淨企理可增強財運，容易有意外收入。

山羊座：有可能進行一宗大買賣，事前必須考慮清楚。

水瓶座：購物時嘗到甜頭，有機會以低價買得心頭好。

雙魚座：留意身體發出的警號，感到不適要盡快求醫。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）羊 惹是非

鼠：人緣佳，話頭醒尾，能夠與人融洽相處。

牛：事業與財運皆上升，付出與收入成正比。

虎：財運不錯，對生意人有利，開單冇難度。

兔：易因家庭問題起衝突，有伴侶者要忍讓。

龍：受壓力與疲勞煎熬，是時候讓自己休息。

蛇：貴人助力強，家中長輩是你的經濟後盾。

馬：有橫財運，但牽涉投資問題要量力而行。

羊：是日沖煞，別多管閒事，以免惹火燒身。

猴：減少抱怨，正面心態可為事業帶來轉機。

雞：謀事保持理性與耐性，有望獲長輩提攜。

狗：職場競爭大，要有勞而無功的心理準備。

豬：桃花旺，單身者易把握，有望墮入愛河。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座擇吉時開工

一年很快又過去，記得去年第一篇【暢所欲玄】也是講擇時，亦都是水逆期間，那今年又再幫大家看看那一天開工最大吉囉！今次我會分析得仔細一點，以十二星座及它的守護星去擇時，雖然有好多朋友都無得自己選擇初幾開工，但如果有，不妨按以下選擇，在對的時間返到公司，沖好杯咖啡，準備在吉時開工。

總括來說，2月7日年初七那天很不錯，有以下時段給十二星座考慮

09:00am：金牛座、巨蟹座及雙魚座的開工吉時。

09:30am：白羊座及天蠍座都是不錯的選擇。

11:00am：獅子座的吉時。

12:15pm：金牛座及天秤座的和諧時辰。

13:00至13:45之間：對雙子座、處女座、人馬座、山羊座、水瓶座、雙魚座都有利。

16:00pm：那天最好的時辰，下午開工的朋友可以考慮，對巨蟹座尤其有利。

在日子上比較，2月8日也不太差，早上8時是首選，2月12日星期六早上11時都可以。明白有很多朋友都要在公眾假期後開工，但大家在開工之時只要懷着喜悅的心情，就是好的開始。希望大家能夠在新的一年裏運籌帷幄，事事掌握在自己手中，心想事成。