美國探親中招！張曦雯失味覺知染疫　匿地下室隔離

張曦雯去年於美國探親期間，確診變種新冠病毒Delta，昨日（4日）受訪指當時沒有去醫院，症狀亦輕微，於家中地下室自我隔離10日便康復！如今香港疫情嚴峻，張曦雯曾染疫消息一出，即引來娛樂圈極大回響，跟她一起開工拍劇的藝人均做足防疫措施，護己護人！

第五波疫情肆虐，患者更散布全港各區，大家都聞「疫」色變！故昨日張曦雯（Kelly）於社交網自爆去年曾染新冠肺炎，即惹來極大關注！她於去年9月與混血男友Mark飛到美國探望家人及參加好友婚禮，之後一直留在當地休息兩個月，直至去年11月回港，期間曾一度染疫，她於社交網留言：「雖然我哋已經接種疫苗、戴口罩同埋積極防疫，但呢件事（指確診新冠肺炎）竟然喺意想不到嘅情況下發生，你永遠唔知道病毒潛伏喺邊度，去年我喺洛杉磯時被確診新冠病毒。」她指已接種2針疫苗，而新冠肺炎症狀亦很輕微，慶幸身邊人沒有被她傳染。她還指：「直到今天，我仍然不知道我是從哪裏以及被誰感染。無論如何，今年未能出席團拜活動，可能會錯過很多利是，但大家必須保持警惕，因仍處於疫情非常嚴峻的時期！」

家人避過一劫

她昨日接受東網訪問，詳述染疫後的情況，她說：「去年喺美國確診變種新冠病毒Delta，冇入過醫院，初初都只係有啲感冒徵狀，流鼻水同打噴嚏，冇喉嚨痛、冇咳、冇發燒，2、3日之後，食嘢開始冇味，就知有問題，我細佬係醫生，即刻幫我安排好晒所有嘢，因為我未知自己有事時，都有同屋企人一齊食飯，佢哋即刻消毒屋企，同埋安排屋企地下室畀我自我隔離，地庫有床、有廚房嘅，成家亦立即做測試，好彩全部冇事，我隔離第5日再做測驗都已經冇事，第10日再做都係一樣，之後就可以出番嚟。」

繼續開工拍劇

Kelly對自己確診，至今仍大惑不解，現正拍攝無綫新劇《破毒強人》的她，當然會做足防疫措施，保護自己及身邊人，她說：「如果去啲空氣唔流通嘅地方，一Cut機就會行出去等，雖然行嚟行去有啲攰，但都一定要做，至於出外景就唔會坐劇組車，會返自己車坐，一個人等埋位。其實到依家我都唔知點解會惹到，因為問咗好多我確診前見過嘅身邊人，佢哋全部都冇事，只係得我一個中咗，總之，要小心為上！」她昨日繼續為劇集開工，身穿西裝外套的她，狀態不俗。