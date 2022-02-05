虎年有運行︱古佩玲健康漸佳　李芷晴虎年事業更上一層樓

家底豐厚的「好命女」古佩玲（Kelly）與早前在台慶獨得38萬大獎的「好運女」李芷晴（Stephanie）趁新年前往嗇色園黃大仙祠分別為健康及事業求籤，並請來風水命理師莫迪天解籤。

Kelly表示最近抱恙在身，因天氣轉引致支氣管敏感：「晚上咳到嘔好唔舒服，雖然依家差不多好番，但仲有少少聲沙，我都幾擔心，因為疫情比較嚴重，所以想知虎年健康點。」

Kelly求得到第21簽「武則天賞花」，莫師傅表示：「籤文講武則天邊飲邊賞花，百花競放開得好燦爛，係好嘅現象。如果問健康代表漸愈，今年健康有好轉迹象，尤其喺春天，所以唔使太擔心。」Kelly聞言即時安心不少，她坦言：「我係第一次求籤，好緊張，我怕自己手氣差求到支差嘅籤，知道係上籤好開心。」

至於Stephanie感恩牛年全年都很順利及好運，她對虎年事業運相當着緊，她抽到第100簽「唐明皇賞花」，屬上簽，莫師傅解釋：「花開燦爛，會有新氣象，所有唔好嘢都一掃而空，代表事業發展非常唔錯，有好轉，會更上一層樓。」Stephanie大感開心，並謂希望承師傅貴言，事業上有更多新嘗試。

此外，Kelly與Stephanie又向莫師傅指教如何提升運勢，莫師傅建議她們拜太歲﹕「唔係犯太歲先可以拜，太歲係主軸一年吉凶禍福嘅神，凡有所求都可以去拜，拜太歲第一最緊要誠心，第二要有條太歲符，袋一年可保一年平安，太歲符必須要用硃砂由人手寫，吸法印再開光先有用。」