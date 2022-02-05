214+元宵佳節　暗藏小機心虎物

踏入了虎年，要數最當季的物品，虎形之物是必然。要搜羅一件半件的虎形之物「鎮宅」，加上情人節及元宵佳節將至，小記找了一些既實用又有顏值的虎物，暗藏小機心，送禮、自用都超溫馨！

根據非合理性「土味情話」，送杯是有「送你一輩（杯）子」的甜蜜含意，而且作為日常使用，當對方每次飲水時都想起你，比單純「多飲熱水」窩心得多。台灣品牌瓷林cilin的2022虎年大花盛開蓋杯，以及內地品牌東作家的2022虎年紫砂虎頭杯，前者杯身設計結合虎和牡丹，寓意福運連綿，虎斑繪飾金幣紋，呈現大富（虎）大貴之祈願。後者把虎樣設計在杯底，倒過來擺放時便有福氣到（倒）的意思，原礦紫砂泥製作，非常高質。

除了甜蜜寓意外，能夠增加生活儀式感的物品亦受歡迎，如能散發陣陣香氣的擴香石，一種喜歡的味道可以帶給人好心情及安全感。台灣月落屋 Moonset.B推出了兩款虎虎造型的擴香石，一款是老虎頭吊飾，小小一個，十分輕巧。另一款則是手持水晶的老虎擴香石，有白水晶碎石、綠碧璽水晶碎石、黑髮水晶碎石，各具不同功效，水晶將會隨機加上一款，十分講緣分呀！不知上述的虎物有沒有大家心水？大家可以到Pinko了解一下，禮物清單又多一個選項啦！