上月底因新冠及盲腸炎入院　Jimin@BTS今日出院

南韓新冠疫情持續惡化，人氣男團防彈少年團成員SUGA、RM及Jin亦相繼確診，而成員Jimin上月30日突感腹痛及輕微喉嚨痛，到急症室求診後證實確診新冠肺炎及患有急性盲腸炎，需入院接受治療及進行手術，要在醫院迎接農曆新年。

所屬的Big Hit Music事務所表示Jimin已經完成在手術後的新冠肺炎隔離期，於今日（5日）凌晨出院及解除隔離：「Jimin在住院期間沒有出現特別的病徵，入院初期出現的輕微喉嚨痛已經痊愈，而手術部位亦康復得很快，現時他已出院並在家中休息。」

另外，主持人全賢武昨日（4日）證實染疫，他已接種2劑新冠疫苗，現時沒有出現任何症狀，正在家中隔離及休息，他正主持《全知干預視角》、《社長的耳朵是驢耳朵》、《我獨自生活》及《free19》等6個節目，其中《全》方面表示將由徐章勛代替他參加錄影，而全賢武在確診前曾與金淑、梁世贊及李燦元等錄影節目，而眾人亦有拍攝其他節目，令人憂慮會出現大爆發。而CIX成員裴珍映、fromis_9成員李瑞淵及女星朴知硏亦於昨日（4日）確診。