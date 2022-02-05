情人節雙雙有禮　So Sweet！

如果話今日初七「人日」是普天同慶生辰的日子，咁過多一個禮拜的情人節，就絕對是你和愛侶的專屬時光！既然呢一日可以攞正牌向另一半高調示愛，當然要說盡綿綿情話兼送禮，等對方冧豬到暈啦！要知道送禮是一門學問，不是貴就可以過關，建議大家入手前先摸清他或她的心意，又或者先參考以下的情人節禮物Hot Picks，就唔怕得罪Honey，慘被「降呢」做前妻/前夫！

For Both：甜蜜放閃情侣裝

一年一度的情人節，就是要放閃給大家看！不妨送同款同色系的時裝或配飾給另一半，以襯到絕的情侶造型，讓全世界知道你們是天生一對！Valentino近日推出的男女服飾系列，以2022年初春最流行的粉色為主調，配合搶眼的虎紋理設計，將好意頭和可愛潮味融為一體。加上除外套、短褲、連帽上衣等服飾外，系列還包括多款Valentino Garavani配飾，最適合跟愛侶一人一件，或Total Look上身，打造至潮Couple造型。

如果另一半是宮崎駿Fans的話，不妨考慮《千與千尋》與Loewe聯乘推出的Spirited Away Collection！系列以《千與千尋》中動的畫角色，包括荻野千尋、白龍、無面男、青蛙、湯婆婆及煤炭屎鬼等為主題，打造出全新面貌的Amazona、Puzzle、Hammock、Flamenco手袋及各款皮具、服飾，粉絲們收到後必定笑逐顏開。

For Her：讓她更美更香噴噴

今個情人節，就讓心中的她變得更美更迷人吧！Too Faced心心告白唇膏的金屬粉紅色或紅色外殼，雕刻着「Lady Bold」字樣，配以心形唇芯，單是外觀已經迷死人，再加上蘊含具減淡唇紋功效的維他命E，配合如絲般柔滑的觸感，對方收到後必定大感心甜。至於由LANCÔME推出的情人節限定唇膏套裝，就於「Queen of Hearts」為設計的禮盒內藏兩支心形唇膏（限量版瑰麗絕色啞致唇膏Lucky in Love #121及Love Bluff #912各一支）。浪漫的設計搭配啞致唇色，送給鍾情高顏值妝品的她，就最好不過！

如果女友或太太平日愛用香水，YSL的Mon Paris香水及Floral、Intense香氛就最適合她。香水以白柑苔香調為主，而兩款香氛則分添加了白花、香桃與曼陀羅香等多種花調香氣。加上瓶身飾有蝴蝶結裝飾，讓人一眼就聯想起品牌的高訂時裝，感覺Stylish，正好適合愛時尚的她！此外，Burberry近日推出的My Burberry Blush及Signatures都鐸玫瑰香氛也是不錯的送禮之選。前者散發着鮮明石榴與清新檸檬的動人前調，隨後以脆甜蘋果香氣凸顯雅致玫瑰花香，最後由茉莉和紫藤香徐徐收尾，留下柔美迷人餘香。而後者含有10%香氛濃度，是晚上約會或提升氣質形象的最佳配搭。加上當中添加的保加利亞大馬士革玫瑰糅合了五月玫瑰，散發着璀璨迷人香調，配合廣藿香與葫蘆巴構成的香氣，多層次綻放成熟嫵媚的性感魅力。

假如她平日愛戴飾物，就不妨考慮本地手造皮革品牌Hillier Leathercraft及日本飾品品牌Q-pot.的最新飾品。前者提供客製化服務，可讓你在匙扣、AirPods Case或搓手液真皮皮套上燙壓名字、紀念日子、短句、圖案或倆人的暗號等，炮製專屬的甜蜜心意。後者推出的情人節限定系列設計參照心形窩夫的飾品，甜甜的浪漫氣息，必定讓對方冧到入心。

For Him：由面到造型錫住佢

不少女生的另一半都注重儀容，建議給他送上合用的護膚品。Shiseido全新推出的男士護理系列，能針對男士獨有的皮膚問題，如皮膚粗糙、倦容疲態等作出改善。當中的煥能肌活免疫再生精華採用日本山茶花精華成分研製，可令皮膚重回細緻嫩滑。此外，在歐美大熱的Augustinus Bader藍鑽全能精華（The Serum）也是不錯的護膚之選，因蘊含强效抗衰老和補濕配方，並添加了植物雪絨花、石榴籽等提取物，能有助穩定皮膚狀況，讓皮膚回復健康水平。

如果男友/老公是鞋頭，Prada與Adidas聯乘推出的adidas for Prada Re-Nylon Forum運動鞋正好合其心水。以adidas Originals Forum為靈感的設計別具特色，鞋身更附有可拆除的Prada迷你袋，加上有黑白兩色、高筒和低筒鞋，想點襯就點襯。

假如對方一向鍾意搞鬼設計，可考慮送上日本領呔品牌Giraffe與樂天朱古力合作推出的「Ghana」系列領呔。此系列以「Ghana」朱古力為設計主題，包裝十足十一盒真的朱古力，極具玩味！加上另外3款以朱古力顏料絲線設計的領呔，另一半收到後必定大感窩心。