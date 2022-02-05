【情人節餐1】矜貴中西盛宴

一年一度的情人節，部分男士願意大破慳囊，和另一半享用浪漫的情人節午餐。酒店的星級餐廳、精緻西餐和高級中菜館，都炮製矜貴的主題菜單，既浪漫又體面，絕對能寵壞對方的胃。

節慶西餐

醉人海景

維景兩岸的餐廳擁有廣闊的海景，尖沙咀意大利餐廳Amelia Hong Kong由2月11日至15日期間推出情人節套餐，先以開胃的新派法國聖馬田鮮蠔配魚子醬喚醒味蕾，然後有牛骨髓番芫薄碎配意式佛卡夏麵包、炭烤八爪魚配意大利沾醬、慢煮蛋配椰菜花及冬季黑松露、法式龍蝦湯配鮑魚及冰島小龍蝦4款前菜，主菜2選1，有澳洲和牛牛柳配黑松露或蜜汁味噌緬因龍蝦配茄子，最後是70%朱古力果仁脆脆蛋糕配自家製士多啤梨雪糕，美食搭配餐廳的無敵海景，氣氛加倍。

星級意菜

在情人節，高級西餐是眾人首選，尖沙咀香港麗思卡爾頓酒店芝蓮一星意大利餐廳Tosca di Angelo於2月14日推出3款情人節套餐。4道菜Minuetto套餐有Gillardeau生蠔配油廿魚他他，客人可選擇法國藍龍蝦或黑松露千層面，主菜有和牛西冷。5道菜Ricordi套餐有紅蝦配魚子醬、黑松露配北海道扇貝及和牛西冷等。矜貴的「Call Me Love」套餐，客人除可在貴賓房享用神秘的8道菜單，餐廳還會送上49枝紅玫瑰及印有I Love You的氣球，以及黑蘭花蠟燭，讓對方留下難忘回憶。

地中海美食

地中海是情侶們熱門的旅遊勝地，除了景色宜人，還有美味的菜式。中環現代地海風味餐廳Quiero Más於2月14日推出8道菜美宴，當中包括有海膽帝王蟹芥末卷、西班牙伊比利亞火腿配脆皮番茄麵包、法式鵝肝配蘋果醬汁、法式焗龍蝦燉意大利米型麵等菜式，配葡萄酒或雞尾酒享用，提升風味。

創意歐陸

新派的歐陸菜式經常為客人帶來驚喜，中環米芝蓮一星新加坡風歐陸餐廳Whey於2月13日及14日推出9道菜情人節菜單，混合餐廳招牌菜和師傅新設計的菜式，包括有帝王蟹伴海膽、鯖魚及紅燒乳鴿配雞油菌、鮟鱇魚烏打、喇沙蒟蒻飯和士多啤梨雪葩等，最後來一杯新加坡品牌沖泡的熱茶，讓客人慢慢回味。

精緻中饌

華麗廚師發辦

西餐以外，想搞搞新意思，可以考慮一下同樣精緻的中菜，尤其近年大熱的中式廚師發辦。由旺角帝京酒店「獅房菜」於2月12至15日期間推出的全新「情緣．情人節獅房發辦八道菜套餐」，每道菜沿用餐廳愛以食材及意境來命名，如「晶 凝」，即仙境鮑魚‧藤椒墨魚‧吟釀象拔‧梅酒赤貝；「龘 炒」，即杉龍蝦‧豆腐‧北海道牛乳等，每道菜用優質食材配以精湛廚藝炮製而成，連名字與擺盤都以純美呈現。於2月10日或之前預訂並繳付訂金更可享82折優惠。

隨餐送香檳

尖東Hotel Icon頂層的高級中菜廳天外天在2月12日至14日推出情人節5道菜午膳菜譜，頭盤有子薑蜜汁叉燒、香葱干邑焗日本蠔和柚子香芒帶子沙律，然後來一碗滋潤瑪卡杞子花膠燉羊湯暖暖胃。主菜有玫瑰香煎鵝肝伴金蒜M6和牛粒及龍蝦鮮蝦稻庭麵，最後是香草玫瑰朱古力慕絲蛋糕伴GODIVA小熊，伴隨高空鬧市景色，品嘗隨餐附送的玫瑰香檳，分外開胃。

美酒佳餚

菜式加上美酒，體驗更加完美，中環米芝蓮一星中菜廳都爹利會館於2月13及14日推出6道菜情人節精選套餐，拼盤有玫瑰脆蝦球拼蜜豚肉叉燒和青瓜陳醋木耳，之後是濃雞湯菜膽竹笙燉花膠，另外有黑松露釀蟹蓋、南非五頭鮑魚拼鵝肝、上湯焗開邊龍蝦伴脆麵和紅棗桂圓燉官燕等矜貴美食。隨餐會附送情人節雞尾酒，讓有情人舉杯慶祝。