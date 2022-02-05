近49億港元Air Yacht　型到飛起！

無論是超級遊艇，抑或私人飛機，都是富豪們享受人生的「玩具」，有沒有想過兩者可以合二為一？別以為這個構思只在特務片或科幻片中才見得到，原來有設計工作室於最近推出了一艘名為「Air Yacht」的概念遊艇，其特點是上天下海都冇問題，真真正正型到飛起，難怪價值接近6.28億美元（約49億港元）！

系出名牌

有興趣物色賣相獨特的遊艇，來自意大利的Lazzarini Design Studio是你必須認識的名字，皆因過去兩年推出了好幾艘概念遊艇，包括霸氣十足的天鵝船「Avanguardia」、可於水陸橫行的「Crabmaran」等等，每一艘的外觀都令人嘖嘖稱奇。至於今次介紹的「Air Yacht」，顧名思義，是一艘空中遊艇，除了外形上跟一般遊艇有極大分別，功能上更不再局限於大海航行，而且有能力飛上天空，可給船主帶來飛一般的快感！

能飛48小時

先由船身結構說起，長150米、寬80米的「Air Yacht」，物料選用碳纖維，令機身更為輕巧；位於中央的船體稍為短身，兩側各有一隻充氣氦飛艇（Inflatable helium blimps），並由4座橋連接起來。

性能方面，兩側的飛艇具備8個由超輕電池和太陽能電池板供電的反向旋轉電動發動機，並蘊含400,000平方米壓縮氦氣，可以60節的速度飛行長達48小時，亦可在海上以5節的速度巡航，達致零排放目標，符合現今講求環保的大潮流。

可載22人

據設計工作室指出，「Air Yacht」不是用於公共運輸，而是讓用家有機會一嘗型到曉飛的出海體驗，所以功能上偏向於飛行，船艙內的配置富現代感之餘，又極盡豪華，其中主人套房設於中央船體，擁有360度全景觀，兩側的飛艇則各有5間客房，載客量可達22人。

設施方面，中央船體設有用餐區、起居室、游泳池、直升機坪等等，可謂一應俱全，方便乘客進行不同活動。

規格表

船長：150米

船寬：80米

引擎：8個反向旋轉電機驅動（counter-rotating electric engines of 950hp）

巡航速度：5節（海上）、60節（空中）