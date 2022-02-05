憑《射鵰》梅超風紅到瀋陽　黃文慧：以為佢哋認錯我係梅艷芳

踏入農曆新年，在2002年經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》演出腦退化症奶奶的資深演員黃文慧（Bonnie）接受電台訪問。談及《嚦》奶奶都是其代表作，她說：「要多謝導演搵我，到今日出街仍然有人叫我：『奶奶！唔好誅我！』」

因曾有照顧腦退化症母親的經驗，她坦言更易代入電影中奶奶一角，不過，她最難忘當年拍攝一幕背急口令的獨腳戲：「那場戲差不多等到天光拍，是我背食餬數番對白的近鏡，但我NG了足足五十次！我一個人對着鏡頭及所有劇組，明明熟讀劇本都失晒暈！」

從演57年，除慈母之外，她演盡反派巴辣邪牌配角，指自己無野心、從沒想過當女主角，有戲可演便如魚得水。至於有指她當年曾拒演《射鵰》梅超風這經典角色，她說：「因為那時年青有比較，其他一起出道的演員都上晒位，而我演這類角色亦太多，是到了事業瓶頸位想轉行。天林叔（監製）是恩師，他懂得用演員，他意思是指我拍了這麼多年戲，都無人叫得出我個名，希望我乖接了這角色就無悔。果然，梅超風這角色真的幫助我很大，亦給我很多掌聲，及至很多年後我到瀋陽拍戲，仍有很多人圍住我，用普通話問我：『你是不是梅大姐？』我還以為他們認錯我是梅艷芳，最後他們說：『你是不是梅超風。』我才知道這齣劇原來這麼受歡迎。」