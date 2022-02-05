V Day送耳機　邊款啱情人？

情人節及中國元宵就嚟到，若情人鍾意聽歌，送耳機保證氹到對方開心！今次就比較3款新出耳機，睇吓邊款最啱做V Day禮物！

女士必Like

HUAWEI FreeBuds Lipstick靈感來自唇膏，正方圓角充電盒採用了紅金配色，頂部是一對各重4.1g的紅色金屬耐磨耳機，靚爆造型女士見到一定心心眼！耳機支援半開放式主動降噪2.0及雙麥風混合降噪技術，全新人耳自動適應聽感技術 (EQ)更能通過耳道聲波檢測用戶的佩戴狀態，再自動調節最適合音質。另一賣點是提供三頻均衡、高音增強、低音增強三種音效模式，用戶可按音樂類型經App切換。播放時間約4小時，搭配充電盒能播放22小時，缺點是半開放式欠缺耳膠，入耳略嫌唔夠穩陣！

好動專用

Apple副線Beats新作Fit Pro專為運動愛好者而設，耳翼經過運動員的極限測試，舒適不易掉落。內置Apple H1讓它擁有大部AirPods功能，例如貼合度測試、動態頭部追蹤、一鍵配對、主動降噪及空間音訊等。每邊耳機可播6小時，關閉ANC或通透模式再多1小時，充電盒額外提供18小時電量。然而充電盒達62 x 62 x 28.5mm，未算十分輕巧，另外耳機外觀過於Sporty，斯文客未必鍾意！

入眠必備

近年不少人喜愛聽住ASMR音樂入眠，COTSUBU for ASMR特此而設，每邊耳機僅重3.5g且配有final TYPE E舒適耳膠，側睡時頂着枕頭也不會有不適感。它的調音針對Binaural Recording所錄製的音源而設計，對大自然聲音有很高分析力。另外支援 SBC、AAC與aptX解碼，以及單耳/雙耳無縫切換技術。耳機在充滿電提供5小時續航力，搭配充電盒總長20小時，未夠長氣。

總結︰適合不同情人

3款耳機各擅勝場，適合不同情人。HUAWEI FreeBuds Lipstick顏值極高，啱晒一眾貪靚絲打；Beats Fit Pro有上佳佩戴感及降噪能力，不妨考慮送畀愛運動人士。至於COTSUBU for ASMR則適合臨睡用於聽歌聽電台，若情人有這個習慣，它不失為好選擇。