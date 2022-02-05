蘇韻姿出「奸」招求突破　阮政峰望跳出舒適圈

藝人蘇韻姿、阮政峰、陳嘉慧與黃庭鋒齊齊賀虎年，希望新一年虎虎生威，事業更上一層樓。蘇韻姿與阮政峰拍攝處境劇《愛．回家之開心速遞》多年，兩人皆尋求突破，一個想破格演奸角，一位想跳出舒適圈，她說：「有機會拍正劇想做奸角，我個樣唔似精叻，大家慣咗我係熊心如，想靠演技去說服觀眾挑戰奸角。」入行10年的政峰覺得蹉跎了一段時間，今年提高行動力，不想停留在自己的舒適圈內，嘗試多些自己喜歡甚至不喜歡的事，他說：「我都30歲喇，時間所剩無幾，要更加積極。」

陳嘉慧與黃庭鋒入行日子雖然短，但分別在劇集《愛上我的衰神》和《OPM》中做過主角，兩人覺得孭飛劇「過關」後演戲信心也增加。今年有望4劇出街的他希望觀眾會喜歡，他說：「未試過有《OPM》咁多戲份，角色仲好深沉，第一場戲已經拍情緒崩潰，完劇直情要用半個月時先抽離，但係發現原來自己都做得唔差喎，對演戲信心大咗。」陳嘉慧則指除了拍劇，亦主持綜藝節目，雙線發展兩人更希望發揮日文專長，她說：「我同庭鋒度咗一個節目教日文潮語。不過，等你做完嘢先，你做咗男主角之後好忙，哈哈。」

場地：Pier 1929