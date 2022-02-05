繼續做小師姐！黎紀君每日飲咖啡祈求虎年有精神

藝人連詩雅4位師妹黎紀君（Christy） 、黃祖貽（Ingrid）、邢慧敏（Sharon）及陳穎妮（Winnie）趁新春相約食開工飯，氣氛熱鬧，互相夾餸，情同同親姊妹。Christy說：「以前我哋都會約番食飯同玩，老闆會帶我哋周圍去食飯，每年生日又會慶祝，但係呢兩年因為疫情關係，公司係少咗搞Gathering嘅，等咗成年，呢一餐係我哋今年第一次可以約埋食一餐。」

4位加入公司時間相若，但Christy依然擔當「小師姐」角色：「以前Shiga（連詩雅）同公司啲同事個個都叫我做『阿妹』，但依家有啲18歲嘅新人，我已經唔係最細個想『搵窿捐』呀，但又冇覺得唏噓嘅，覺得自己經驗搭夠囉。」Ingrid說：「唔同年齡就有唔同嘅嘢。」

問到農曆年有何節目？Christy說：「我都係將時間畀埋屋企人，今年晚上食圑年飯就告吹啦，我都有諗初一至初三做咩好做呢？因為我屋企有啱啱出世嘅BB，所以我都考慮梗係咪喺屋企都要戴口罩會好啲。」Ingrid就只會和家人食餐飯，但不考慮拜年：「留番喺屋企，想疫情快啲過去。」Christy續說：「我聽嗰個印度神童講2023年疫情就消失，雖然今年啱啱開始，但都係一個希望。」Winnie則打算和家人食盆菜、跟細佬妹打機及留家睇賀年片，而Sharon則是手作香氛蠟燭師，新年前忙教整賀年蠟燭：「都搵到啲錢，一對一咁教，但因為疫情，好多班都要取消咗。」

Christy去年接拍香港開電視真人騷《開間咖啡店2》後，養成每日飲咖啡提神，令她體會到精神爽利好重要，所以新年願望是虎年精神，同時亦期望前年拍畢的網劇《逐流時代》早日播出：「好想快啲出街，但好彩嗰個《開》播緊，所以頂住我個癮先，我好想自己演出係點。」

同余德丞做一日情侶

另外，Christy和Sharon合拍無綫J2台的《真•女神》節目，當中Sharon和余德丞做了一日情侶，大讚對方專業：「余德丞原來好抗拒狗，但佢喺節目度都抱住隻狗，我立即加佢分，講外表，佢單眼皮係我理想型，同埋佢高度同我差唔多。（佢踢波暈倒咗喎？）佢依家好強壯，另一個主持林俊其就太高啦。」

Christy表示之前曾跟余德丞拍了唱歌片，她說：「我哋係唱K識嘅。（佢唱成點？）佢好努力，都唱得好聽嘅，只係唱歌嗰時會『笠水』，我就好鍾意唱歌，錄咗人生第一首歌，係徐浩作畀我嘅歌。」

場地提供：無老鍋香港店