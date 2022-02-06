【是日通勝】（一點居士）

農曆正月初六

壬寅年 壬寅月 庚寅日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：會友、立約、開倉

忌：動土、詞訟、祭祀

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、6、7

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：不宜介入別人的私事，否則有可能自討苦吃。

金牛座：工作繁忙，內心有點不適應，幸獲友人支援。

雙子座：理財投資不可太短視，事前必須作周詳考慮。

巨蟹座：平易近人的態度能收獲好人緣，心情也變好。

獅子座：為不可預測的前路感到憂慮，既無奈又無助。

處女座：主動向人示好，利拓展人脈，可增強事業運。

天秤座：設定理財目標須因應自身實況，不宜太離地。

天蠍座：花錢能做到精打細算，但仍有可能入不敷支。

人馬座：與人競爭落在下風，多選用墨綠色有助開運。

山羊座：出門有可能遇上交通延誤，宜做好心理準備。

水瓶座：知人口面不知心，與陌生人交往要多加提防。

雙魚座：忙碌中有令你興奮的事發生，淺橙色助開運。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）蛇 易破財

鼠：被迫接手他人的爛攤子，既無奈又無助。

牛：偏財旺，投資易斬獲，但謹記見好就收。

虎：有伴侶者易因家事起衝突，宜多予包容。

兔：小器沒好處，跟身邊人相處要互諒互讓。

龍：運勢弱，謹記不聽老人言，吃虧在眼前。

蛇：財運稍遜，便宜莫貪，要小心網絡詐騙。

馬：分析力強，做事有條理，工作運勢上升。

羊：情緒易激動，處理感情問題要平心靜氣。

猴：是日沖煞，謀事被人潑冷水，信心受挫。

雞：身心狀態平平，建議抽時間做身體檢查。

狗：健康運一般，運動前後一定要做足熱身。

豬：頭腦清醒，不易受騙，有利事業與財運。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

難以聚財的生活習慣

除了命理因素外，生活中一些不好的行為習慣也會破壞人的財運，導致漏財、破財、散財的情況發生。究竟哪些不良習慣會讓你愈來愈窮呢？

1.浪費水資源

風水學有言：「山管人丁水管財」，水在風水學中代表財。如果過度浪費水，意味着你一直在奢侈地浪費錢和財氣。同樣地，選擇對家中水龍頭滴水情況視而不見，等同浪費水資源，浪費福報，有必要及早請維修師傅修好。

2.家裏到處放碎銀及不要散紙

出街買東西經常會有一些碎銀散紙，很多人根本不當一回事，回到家中會不經意將散銀放在各個角落中，這樣做，你的財運已經不知不覺中「分散」或者被「清除」了，這些壞習慣會慢慢將你推向貧窮和花錢沒節制的道路。

3.抖腿漏財

現實生活中，很多人都會不自覺地抖腿，認為這樣會很輕鬆，殊不知福氣和財氣都被抖走了，正所謂「男抖窮，女抖賤」，「樹搖葉落，人搖福薄」，抖腿也是一種損財、破財的相，若不及時更正，則不利聚財和危害健康。

4.鼻毛長漏財

人的鼻灶乃財氣出入之孔，即「有土才有財」，鼻孔在相學中代表財庫的漏洞和對財運上消費的態度。鼻毛長而漏出來即「長槍外露」，不僅有損形象，而且此類人經常要為身邊的人花費、破財等等。