周星馳一句點醒！蔡思貝甘心捱鬧做臨記

「視后」蔡思貝事業穩步上揚，過去幾年劇接劇的她今個農曆年假期決心做「宅女」，更相當掛住嫲嫲的「符碌蘿蔔糕」。入行不久已有機會登上大銀幕的她，坦言就算捱鬧都渴望能跟周星馳合作，一嘗心願。

今日（6日）正式踏入31歲的她，既做了視后，又做了業主，現時事業、感情兩得意，她甜笑表示相當滿足，各方面比上不足、比下有餘，說到虎年，她坦言希望大家可以用雪亮的眼睛評審她的作品。之前她有不少新聞，更試過被網民惡意針對，有段時間確實令她有點迷失，心情大受影響。問到網上抨擊是否對她影響很大時，她說：「之前有段時間好啲，但之後真係擾亂咗，如果因為一啲原因對我嘅作品唔公平看待，我覺得對工作團隊好唔公平，我當然希望大家可以用番普通睇劇、演技、角色嘅角度去評價我，你好憎我都好，但唔好因為咁而憎我嘅戲劇，你憎我嘅話背後憎我啦！我唔想連累到其他劇組同事一齊糟糕，我好怕影響到人，好唔好意思，如果因為我而令到其他人嘅付出被抹殺，因為有我蔡思貝大家就唔睇，咁其他演員、導演及劇組人員擺嘅心機都冇晒，呢樣嘢係我最唔想，你點搞我都得，但唔好搞我嘅事業，一搞到我工作範疇上嘅嘢，我就會好唔開心，因為我真係全情將我所有嘅嘢都放喺工作上，希望新一年大家高抬貴手。」

她透露想再嘗試拍電影，望跟周星馳及曾國祥合作，她說：「曾國祥嘅電影係好有血有肉，啲劇本好寫實，我好想有機會同佢合作，而如果可以同周星馳合作，佢點鬧我都好，要我做臨時演員都好，我都好想有一次機會，佢有句說話好啟發到我，有一次佢喺台側邊，啲人同佢話『周星馳你企番出嚟中間呀！』佢就話『我企邊度咪邊度就係中間囉！』我覺得係真嘅，呢個係一個好好嘅心理質素，唔需要理人太多，唔需要同人去比較。」

過年做宅女

農曆新年假期，她表示做宅女：「我會放空一下，由上年到依家都冇停過，拍咗3套劇，宅一陣先再努力，以前好多圈中朋友都會拍完一部劇就飛去第二度充電，然後先再拍，其實我一次都未試過，我好嚮往拍完一套劇即刻買張機票飛去第二度，不過之前一直都劇接劇，唔想錯失任何機會，唔捨得咁奢侈，當依家感到疲態想實踐時，又唔可以，惟有做住宅女先。（會否去緋聞男友胡鴻鈞屋企拜年？）依家疫情應該唔會嘞！大家好朋友咪互相恭喜一下囉！在心中。」

她以前於外國讀書，農曆新年過得很平凡，家人吃飯時就齊齊與她視像「團年」，她說：「喺外國都冇乜節日氣氛，因為我住嗰度都冇唐人街，只係視像時有一刹那感覺。」而她笑言最愛吃嫲嫲炮製的芋頭仔同年糕，她笑言：「有一年嫲嫲冇落粘米粉，佢落錯咗生粉，整出嚟變咗糊仔，但我又好捧場，因為由細到大我都好鍾意食佢煲啲粥，我又好鍾意食爛飯、糊仔嗰啲嘢，於是就索性用個羹𢳂嚟食，我覺得呢個符碌蘿蔔糕真係好正。」

場地提供：台北‧寬巷子@海港城