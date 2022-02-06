丁子朗跪住拜年！余德丞必開賭局發橫財

由丁子朗、余德丞（Dickson）主演的無綫劇《青春不要臉》正在熱播，故事以80年代為背景，他們作為新生代要學習舊有事物及用語，但說到農曆新年習俗時，發現原來他們都有傳統一面。

丁子朗、Dickson於《青》劇中演出生鬼，劇集播映以來，受到不少網民讚賞，雖然二人屬年輕一輩，子朗更於外國長大，但說到過年習俗，他們都有不少回憶。子朗指雖然家人移居外地多時，但仍記得家中賀歲習俗，他說：「媽咪會掛棵菜喺屋企，掛幾日之後就會煮嚟食。（有咩寓意？）咁又唔清楚，哈哈！應該都係啲意頭嘢，又試過問我同家姐有冇興趣初一起身跪喺度同佢哋拜年，佢哋話朋友嘅仔女都會咁做。（有冇跟住做？）我屋企比較自由奔放，佢哋都有問我意見先，好似8、9歲時做過一、兩次。」他指因為是自己父母，所以就算要跪住拜年都不會尷尬，更豪言：「將來結婚都要跪喺度斟茶㗎啦！（幾時請佢哋飲新抱茶？）我仲係好細個咋，呢啲係好長遠嘅事。」他說現時長大了，過年反而成了與朋友聚會的時機，而近年的大年初一也是回公司錄影賀年節目。

至於Dickson坦言自己較為傳統，初一例必放假陪家人：「會坐齊一家人食團年、開年飯，細個仲會喺初三赤口去家族行山。（依家仲有？）依家行山就未必，但拜年打吓麻雀、玩魚蝦蟹呢啲當然要傳承啦，哈哈。」他說與家人行花市也是指定動作：「食完團年飯會去維園行花市，嗰陣細個唔夠高，會坐喺爸爸膊頭，大個咗同同學都試過喺年宵擺檔。」

場地提供：香港君悅酒店