東方日報C2：王祖藍與女高層吵大鑊　招兵北上另闢陣地

王祖藍去年上任無綫首席創意官，沒料才一年已做到意興闌珊！有傳因為鍾嘉欣爭視后一事，祖藍與高層曾勵珍及樂易玲發生爭拗，為免正面交鋒，他索性轉移陣地，帶隊北上發展試水溫，並有意充當港星接洽內地工作的中間人，認真有計！

去年曾志偉重返無綫當高層，即招攬一眾精英舊將「回巢」協力改革，並睇中近年北上發展爆紅、成為綜藝王的王祖藍。由於雙方意向一致，火速達成協議，祖藍為撐志偉暫且放下內地掘金機會，並於去年1月擔任「首席創意官」一職，協助綜藝及娛樂節目發展，期間打造《開心大綜藝》、《好聲好戲》、《識貨》及《日日媽媽聲》等節目，反應不俗。

正當大家以為兄弟班拍住上打江山之際，但祖藍自去年無綫台慶後，已鮮有公開亮相，連今年初的《萬千星輝頒獎典禮2021》，作為無綫要員的他亦沒有出席，實在令人意外。之後祖藍在社交網上載偕王浩信、張振朗及高海寧出發去內地交流團的照片，原來他低調離港，並有指會逗留一段長時間，剛好近日盛傳他對TVB工作感意興闌珊，有意為事業另闖新天地。

傳為阻《星》劇攞大獎

有指今次祖藍有此想法，全因與鍾嘉欣角逐視后有關。嘉欣在主演劇《星空下的仁醫》表現亮麗，獲網民一致推舉為「民選視后」，而祖藍亦極力游說她參與頒獎禮，以大獎利誘出席，沒料到曾勵珍與樂易玲有不同意見，同時有指有高層阻撓由舊將杜之克拍板開拍的《星》劇捧走視后及最佳劇集獎。祖藍因此事與兩位女高層在公司吵大鑊，最終嘉欣在頒獎禮只能坐歪奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎，該劇則獲「馬來西亞最喜愛TVB電視劇集」，此事令做說客的祖藍相當冇癮，他與曾勵珍及樂易玲不咬弦之說近期在無綫內部瘋傳，成為不少員工茶餘飯後的話題。

祖藍上月拉大隊到內地搵銀，有傳惹起內部爭議，因為作為無綫高層的他根本沒可能離開總部如此長時間，惟他表明自己「搞得掂」，堅持親自帶隊北上，明顯此行「另有所圖」！有指他打算疊埋心水，為TVB藝人打理內地工作，同時向即將約滿無綫及邵氏旗下的藝人招手，表示可以充當代理人為他們接洽內地工作，不少藝人看準他在內地有足夠人脈，故大感興趣。記者就傳聞聯絡無綫有關方面，惟至截稿前未有回覆。

C君不知情：只知J2好和諧

另外，無綫J2台創意總監C君被指是由王祖藍引薦加盟，對於祖藍近日傳與女高層不和，C君受訪時表示：「冇聽過喎，完全唔清楚，係曾志偉叫我入嚟無綫嘅，依家我都係啱啱起步啫，目前只想專心做好J2台先。（咁公司近日氣氛如何？）我只知J2台氣氛好和諧。」

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