【過節後期】多功能花茶　消滯清熱一Take過

雖然話今年的農曆新年要避免跨家庭聚會，但即使留在家中，開年飯的豐富菜式、各種賀年糕點、賀年食品都沒有少，食食埋埋，來到今天都真係有少少滯，而油炸食品食得多，熱氣便跟着來。若想消滯同時清熱？各式花茶就幫到手，中醫學有道，以花泡茶有助散發冬天積存於人體內的寒邪，並有促進身體生發陽氣的作用，立春之後飲用，時間更是剛剛好。

【花花多功能你要知】

若想一次過達成消滯、清熱，性平微涼的洛神花便有清熱利尿、理氣消食、生津止渴、降血脂及血壓和改善便秘的功效，又如性味甘涼的田七花，就有清熱平肝、去脂降壓、活血袪瘀等功效。不過對於上火容易長痘痘或愛美的女生來說，有消滯排脂、促進消化、解毒消炎、補血，對痤瘡有幫助的蘋果花亦很不錯，據說還有養顏的功效。

不過中醫師指出，大部分花茶偏涼性，孕婦、體質虛寒和脾胃差人士不太建議飲用，而一般來說，每人每日亦不建議飲用逾500毫升的花茶。

【多種搭配成效加倍】

如有感單一種花茶太單調，或怕它太涼的話，除可加入紅茶如普洱中和外，亦可加入枸杞子、紅棗等藥材調配。

特色洛神花茶

材料：乾洛神花2朵、玫瑰花4-5朵、山楂10克、黑茶2-3克

做法：把全部材料放入保溫瓶內，以熱水沖洗一次，倒水後再加入熱水焗約20分鐘即可飲用。

蘋果玫瑰花茶

材料：蘋果花1茶匙、玫瑰花5-6朵、杞子適量（可加可不加）

做法：把全部材料放入杯中，以約250毫升熱水沖泡，焗約15分鐘即可飲用。