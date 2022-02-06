2月韓劇大混戰！孫藝珍朴敏英爭做收視女王

韓國新春假期後有多達8部新劇輪流推出，展開激烈收視戰。當中女星朴敏英與韓劇《Sweet Home》上位男神宋江，於本周六（12日）率先首播的新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》大玩氣象廳辦公室姊弟戀，靠男女主角顏值爆燈吸引劇迷，並與韓劇《陽光先生》女星金泰璃主演的新劇《二十五，二十一》同日首播搶收視，劇中她與男神南柱赫上演熱血青春羅曼史，兩部同樣迎合情人節，以浪漫愛情為主。

而現年40歲的孫藝珍繼與型男玄彬合作定情劇《愛的迫降》人氣席捲全球後，主演的新劇《三十九》將於下周三（16日）首播。先後於《經常請吃飯的漂亮姐姐》及《愛》劇中大玩浪漫愛情的孫藝珍，今次唔再集中談情，而是飾演跟其實際年齡相若的角色，圍繞她與田美都及金智賢同樣39歲的閨蜜踏入40歲前，在友情、愛情與工作面對的苦惱與抉擇，比較貼近生活的題材。

至於歌手出身的女星金世正，憑韓劇《驅魔麵館》走紅後，擔正改編自人氣網絡漫畫的新劇《社內相親》，她將隱藏自己的職員身份，與男星安孝燮扮演的公司老闆相睇，譜出浪漫愛情。而Krystal、金荷娜、金慧秀與金亞中亦有各自孭飛新劇於2月推出，加入戰團。