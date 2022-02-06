《尚氣》女星Awkwafina忍夠「文化挪用」指控　退出社交網

漫威超級英雄片《尚氣》華裔美籍女主角Awkwafina是饒舌歌手出身，深受美國黑人音樂文化影響，不過她多年來卻在社交網站被左翼意見交流者（下稱（左交）」批評，指她犯下「文化挪用」的罪狀，身為華裔美籍卻採用非裔美籍的口音與語法。Awkwafina於農曆新年決定有新開始，宣布停用該社交網站，形容感覺如同脫除「內生腳趾甲」！

她撰文自言將聽從心理治療師意見，幾年後才會與粉絲在該社交網站再會，多謝粉絲的愛與支持。她承認在歷史上美國黑人曾經飽受主流剝削，但自言她作為一個非黑人的有色人種，會永遠去聆聽與努力明白「非裔英語」的歷史與語境：「我一定要強調：我。份。人。絕對唔會踩住人咁去嘲諷、侮辱或者對人衰，一直都冇。我個移民背景，令我可以透過我睇嘅電影同電視、我嘅同學仔、以及我對hip hop音樂嘅熱愛，去塑造自己嘅美國人身份。我諗亞裔美國人呢個群體，仲係摸索緊呢個旅程嘅意義，究竟咩係啱，咩係唔屬於佢哋嘅地方。即使我仲係學習緊同自我進修緊，我知道自己一定想用餘生事業去幫助我哋嘅群體。」

「左交」網友繼續批評Awkwafina堅持自己的做法，是種族歧視，表示只有白人才會認為她不需要道歉。