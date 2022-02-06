My Melody可愛聯乘　大玩Lolita、原宿風

卡通角色My Melody雖然誕生多年，但憑着可愛的粉色造型一直深受歡迎，更經常成為時尚品牌的聯乘對象。最新例子就有日本品牌LAND by MILKBOY與MEEWEE聯名合作的Retro My Melody服裝系列。喜歡日本原宿文化的你，一定不會對MILKBOY陌生，皆因品牌早於日本雜誌風行的黃金年代，憑着Lolita風又適合日常穿着的服飾，而擄獲萬千少女心。其服飾偏向寬鬆剪裁為主，所以任何身形的女生都可以輕鬆駕馭，加上得到許多雜誌Model着用加持，令到品牌的人氣有增無減。

今次Crossover繼續MILKBOY一貫風格，以粉色、米色和黑色作為主調。當中的長袖衫、連帽衫和 T-shirt採用寬鬆剪裁，配以放大的Melody圖案，十分搶眼。同系列還有可跟短裙互相搭配的黑邊白底T-shirt，以及連身裙和短裙。裙款不但注入了Lolita風格細節，喱士邊上加有Melody、果樹和花卉圖案，更用上層層疊蛋糕裙設計，穿上馬上搖身一變成為甜美可人兒。