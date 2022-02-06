炮製傳統美食雪球餅！關嘉敏Odilia恨去馬國度歲

女子組合Bingo成員Carman（關嘉敏）與Odilia（陳善渝），跟曾參加ViuTV《全民造星III》的師妹「馬拉Karen」龔柯允，一齊學炮製馬來西亞傳統美食雪球餅。Karen指材料相當簡單，將冇鹽奶油、低筋麵粉、玉米粉、糖粉、抹茶粉混合成粉糰再搓成小雪球，放入焗爐焗15分鐘，完成後再灑上奶粉即大功告成。

Karen說：「呢個係我媽咪嘅食譜，個餅圓碌碌好得意，希望男仔食到肥肥白白，女仔就食到白雪雪，我家鄉新年就會食『撈生』，即係香港嘅『撈起』，但覺得食乜唔緊要，最重要係一家人圍埋一起，一齊撈到風生水起。」

憶返鄉下廣州度歲

當得知Karen可返馬國過年時，Odilia及Carman大叫：「帶埋我哋去，我哋未試過喺馬來西亞過年。」Carman就憶起曾返鄉下廣州度歲，覺得當地的氣氛比香港濃厚：「可以燒炮仗，記得6、7歲時玩滴滴金同擦地炮。」又說在新年期間都會照開工，就算放假都會增值自己，她說：「新一年要努力啲。」而Odilia都是工作中過年：「要返無綫做騷。」

場地提供：Cooklike