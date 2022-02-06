【營事檔案】黑松露蘆筍低脂忌廉菠菜意粉　輕醬汁減負擔

意粉不外乎都是番茄汁、白汁、芝士焗及清炒等等，而醬汁多半都比較高油，但意粉的靈魂就是醬汁。今次的白汁用了低脂忌廉代替一般全脂忌廉，加上用少量的汁去拌勻意粉，令味道濃稠得來又不會太大負擔。今次加入了蘆筍及菠菜，令忌廉汁加添一些蔬菜的香味。

蘆筍可消除疲勞

蘆筍是一種營養價值極高的蔬菜，每100克的蘆筍含有1.2克的膳食纖維，加上維他命A、B雜、C及β-胡蘿蔔素等，能有助身體維持正常生理機能。蘆筍含有豐富的鉀質，有助平衡身體水分和血壓。除了綠色的蘆筍外，白色的白蘆筍是在蘆筍冒出頭後，盡快用泥土蓋住，直到收穫為止。因為在成長過程沒有被陽光照射到而呈現白色，相對上口感較軟且清甜。

菠菜是營養豐富的蔬菜

菠菜含豐富的葉酸和鐵質，鐵質是造血的重要元素，可協助血液中的氧氣運送到腦部及身體各部分，以維持其正常運作。適量攝取鐵質可避免導致貧血、臉色蒼白、頭暈、免疫力下降和難以集中精神等。

【黑松露蘆筍低脂忌廉菠菜意粉】

材料：

蘆筍 3條

菠菜 150克

意粉 250克

低脂忌廉 250ml

調味料：

胡椒粉 1茶匙

鹽 適量

黑松露醬 4湯匙

做法：

1.蘆筍切段、意粉灼熟備用。

2.在鍋中加入油，先炒熟蘆筍及菠菜。

3.倒入低脂忌廉，再加入胡椒粉、黑松露醬及鹽。

4.加入蠔仔、皮蛋及絲瓜直至絲瓜變軟。

5.最後加入意粉拌勻即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。