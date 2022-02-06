蔡穎恩自爆打牌大相公多3隻

演員蔡穎恩（Evelyn）首年以「譚太」身份派利是外，還有「好消息」宣布，就是今年一口氣接拍兩個劇，過足戲癮，愛情事業兩得意。Evelyn表示兩個角色都非常有挑戰性，趁新年假期勤力備課：「其中一個角色有好多肢體語言，所以邀請咗戲劇專家甄詠蓓老師幫我補課，而另一個角色就好多對白，最近我已經開始喺屋企背默劇本，幫助記憶和了解角色。」

日前Evelyn與好朋友、時尚達人林皓霆（Charles）在中環拍攝賀年短片，期間品嘗「撈起」及巨型煎堆。Charles見到Evelyn立即拜年，又對她說：「我要成為首個𢭃你第一年作為『譚太』派嘅利是，沾你嘅福氣，然後喺我屋企人搞嘅麻雀大賽贏到冠軍。」Evelyn自爆是麻雀新手，笑料百出：「新手大相公、小相公在所難免，但我試過大相公多3隻牌，非常離譜，仲要理直氣壯同人拗，成為朋友之間頂級笑話。」

Evelyn指婚前都有派開工利是的習慣：「入行後都習慣新年派開工利是，因為遇到幫我一齊做嘢嘅人，係我嘅福氣，希望將去年自己搵到嘅錢好似福氣分享，來年大家繼續拚搏，再搵多啲錢。（快啲生BB就可以賺返啲利是錢！）好多朋友都問我哋幾時生BB，其實我哋都好想享受二人世界先，難得今年我同老公都唔使離港工作，可以一齊過新年。」她又笑言：「有時見到身邊朋友湊小朋友時嘅『盛況』都有啲驚！」

Evelyn亦每年親手炮製蘿蔔糕：「朋友食過都讚不絕口，今年整咗送畀奶奶和屋企人。」除了自製賀年糕點，她還會添置紅噹噹內衣過新年，寓意鴻運當頭：「每年大年初一、初二都會同親友打麻雀，正所謂『紅底旺旺，大殺四方』。如果大家都着紅色就打和，和氣生財一樣咁開心，哈哈！」