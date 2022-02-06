葉巧琳自認寸嘴！陳葦璇原來係自戀狂

《全民造星III》亞軍陳葦璇（Kira）聯同歌手好友葉巧琳（Mischa）和演員柯煒林（Will）齊動畫配音。由於是3位首次聲演，導演作出特別安排，Will表示：「有配音領班教我哋，佢會先聲演一次，我哋就跟住學吓佢啲語調去做。」聲演「牛牛」的他，因角色已人性化，不用刻意學牛牛聲，但就要用聲音演繹出個性，他又說：「佢係一隻極度自戀嘅牛，會教人做戲，之後沉醉喺自己嘅世界裏面。（似唔似你，有冇自戀？）我唔似佢完全唔介意畀人知有自戀咁囉，我有時做戲做得好時，會自己讚吓自己。」

Kira就羡慕可以扮「牛牛」，又直認也是自戀狂：「覺得喺舞台上嘅表演者，特別需要有啲自戀，同埋好多人問我喺跳舞時，啲表情係點樣練番嚟，其實我係對住塊鏡，睇吓自己邊個角度同眼神靚啲。」聲演狼女角色的她就話：「佢隻富二代嘅狼，但從來唔覺得自己演戲『屎』，呢個先係好笑同埋矛盾位。」

至於Mischa就聲演一隻寸嘴、自信又厭世的貓，她說：「佢會教另一個猩猩角色去跳舞同唱歌，都幾似我。」自認私底下都「幾寸嘴」，所以才被邀請演出，又說：「導演覺得我可以做到嘴賤效果。」

動畫本於農曆上映，可惜受疫情影響，戲院要閂門要延期，不過新年時，Kira已安排好節目：「開枱打牌幾好呀，因為要可以四個人，上星期我要入Camp拍真人騷都帶麻雀，唔好誤會我大癮，只係喺等埋位先開枱。（夠麻雀腳？）好多架，一問邊個想打，就好多人排隊。」