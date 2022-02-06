長野Juria　黑帶天使

正所謂「人不可以貌相」，有啲女仔生得細細粒，但戰鬥力勁過好多大男人，同佢對打分分被KO！好似今日同大家見面嘅寫真女優長野Juria，外表斯斯文文，其實係一位空手道黑帶高手，失敬失敬！

纖巧白滑

提到身懷高強武藝嘅日本寫真女優，相信好多人會諗起身材嬌小嘅清水藍里。擁有一對H奶嘅佢，個樣又靚，把聲又姣，之前因為喺電視節目表演空手道，令人氣彈起。如果有朝一日可以搵嚟呢位黑帶高手着住比堅尼同以下介紹嘅長野Juria對決，收視一定爆燈！今年25歲嘅Juria，相貌標緻，唇紅齒白，予人端莊斯文嘅印象。身材方面，Juria屬於勻稱型，四肢纖幼，上圍亦有啲睇頭，加埋肌膚嫩白，論整體吸引力一啲都唔輸畀清水藍里。

學以致用

講到武藝，Juria喺5歲已經學空手道，之後一路征戰唔同比賽，2006年仲喺第5回糸東流空手世界選手拳大會「形之部9歳～10歳女子3級以上」奪得冠軍！由於身手不凡，令Juria喺一次電影試鏡中脫穎而出，擔任動作電影《搶救麥斯》嘅女配角。後來Juria為咗專注學業，冇繼續做演員，畢業之後去咗做護士，直至近期，先重新投入演藝事業。除咗拍寫真，阿妹又唱埋歌，仲開設咗一條視頻，示範各種空手道防身術，亦會分享保健心得。不過，Juria曾表示自己最希望能夠學以致用，成為世界第一嘅動作演員，在此祝Juria夢想成真啦！