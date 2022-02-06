新正頭最緊要福氣滿滿，無論做乜嘢都可以獲得滿意結果！既然係咁，今次就以「滿」（Full）為切入點，發掘情色世界中嘅相關內容，希望大家滿意啦！

Full Wood 脫界術語

好多行業都有業內術語，美國四仔界亦唔例外，「Full Wood」就係其中一個，意思係指男脫星嘅兵器已進入硬直狀態，可以隨時埋位。如果男脫星想話畀片場嘅人知，自己嘅狀態好到可以發射幾次嘅話，可以用「Full of Beans」呢個俚語，意思係精力旺盛到精華素快要滴出。

Full Nelson 脫星必識

美國四仔脫星竟然識得玩摔角？其實係指一種以摔角招式命名嘅體位「Full Nelson」，玩法近似納爾遜式鎖，難度系數極高！首先，女方瞓喺男士身上；然後，男方環抱女方嘅雙腿，雙手則喺佢嘅後頸緊鎖，跟住就可以進行活塞運動。性學家指出，呢個動作對男女雙方嘅體能有一定要求，一來女方嘅身體要夠柔韌，二來男方嘅肌肉亦要夠結實至得，相信要平時有做開運動嘅男女先應付得到。

《Fully Fashioned》 VR體驗

近年VR四仔愈嚟愈多，呢套由VRBangers喺2019年推出嘅《Fully Fashioned》算係代表作。影片由巴西脫星Abby Lee Brazil領銜演出，片廠表示前後用咗4個月嚟製作，皆因片中加入艷舞同制服誘惑，襯埋激情無比嘅音樂，令官能體驗大大提升。Abby Lee為咗呢次演出，淨係花喺艷舞排練上，已經用咗超過一個月時間，真係相當有誠意。

同場加映：FULL BODY

喺日本AV界，有套作品以「Full」命名，講緊嘅係Alice Japan喺2005年推出嘅《月刊NICE BODY特別版「FULL BODY」03》。影片以爆乳、美尻同美腿為賣點，又輯錄咗水泉麻由、水原美優、瀧川梨繪同埋青山遙等多位AV女優嘅精彩演出，當中又以2003年出道嘅青山遙最值得留意。呢位出生於1983年嘅女優，身高僅150公分，但擁有35F-22-34嘅魔鬼級身材，加上佢散發出與年齡不符嘅成熟魅力，因而成為AV片廠嘅寵兒。值得一提，阿妹先後用過「杉浦美由」同「葉山南」兩個藝名，可能因為太操勞嘅關係，2005年底已淡出AV界。