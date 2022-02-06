楊茜堯誘張智霖入局　奸出高潮

由張智霖（Chilam）、楊茜堯及黃浩然等主演的新劇《家族榮耀》將與本港粉絲見面，這部被喻為「港版Penthouse」的豪門恩怨劇早前於內地上架，無論訂閱及點擊都錄得不錯成績。楊茜堯與Chilam及浩然大搞三角關係，尤其與Chilam的激情場面更是引人入「性」。

《家族榮耀》鐵定於今晚晚上八時三十分在無綫翡翠台播映，據監製梁家樹表示，今次由籌備劇本到正式推出，足足花了約兩年時間，製作費高達逾億人民幣，主景豪宅原是空屋一間，劇組花上數百萬大翻新，變成金碧輝煌的豪門大戶。談到邀得楊茜堯產後復出，將當年《宮心計》內姚金鈴變身時裝版，梁家樹不諱言需「三顧草廬」才得以成事。

與羅子溢夫妻「反目」

楊茜堯於劇中飾演一名選美冠軍，下嫁富二代黃浩然，可惜結婚當晚丈夫卻因貪污被捕，更得悉對方婚前已與女友育有一女，晴天霹靂下展開心計，為自己及腹中塊肉爭取更多利益，遂利用Chilam對自己的感情，向浩然家族步步進逼，將劇情推出高潮。

罕有飾演奸角的楊茜堯視今次演出為大挑戰：「呢個角色表面上好賢良淑德，所有嘢掩飾得好好，佢冇出過手，極其量只係借刀殺人，我覺得呢套女人戲好有吸引力，加上可以同老公羅子溢合作，戲裏面仲要同佢對立，感覺幾得意。」她坦言當初曾辭演，因不想北上開工而與當時約半歲的囡囡小珍珠分開，她很感激監製的信任，最終考慮了一天便答應。

張智霖全劇笑唔出

至於Chilam於劇中為報父仇不惜犧牲一切，眼看深愛的楊茜堯下嫁自己的堂兄弟，全劇未見他「真心一笑」，可是拍攝過程卻十分愉快：「好開心，台前幕後一條心，又畀到足夠空間演員創作及發揮。同埋梁家樹係我嘅福星，同佢合作次次成績都好好，最難忘係當年佢搵我拍《衝上雲霄II》，創造咗『Cool魔』。」

熊黛林Cut機照喊 嚇親拍檔

《家族榮耀》演員名單「臥虎藏龍」，久違了的陳梅馨及麥翠嫻分別飾演于洋姨太太及楊茜堯母親，而尾段登場的羅嘉良更是「終極彩蛋」。至於余安安扮演張智霖媽媽，雖然佔戲不多，但表現相當專業，其中一場戲她夥拍熊黛林綵排粵曲表演，二人選擇親自上陣，幾分鐘演出卻花了數百倍時間去準備。

熊黛林飾演的家族大少奶，與「妯娌」李彩華、楊茜堯惡鬥，結果敗走，梁家樹讚她EQ高，遇上拍攝問題每次都冷靜處理，與角色性格南轅北轍。熊黛林則說：「拍攝期間太入戲，連續喊咗幾晚，試過導演叫cut，我停咗兩秒，然後繼續喊，嚇親其他演員。」

羅子溢愛無反顧 感化李彩華

劇中身為富家子的羅子溢愛無反顧，原本想利用他展開復仇大計的李彩華也深受感動，夫婦倆不時咀嘴放閃，令勾心鬥角的劇情中散發旖旎風光。但原來李彩華最初並不想接拍，因怕與子溢演夫婦有點尷尬，但看過劇本後很喜歡角色，終扑槌落實。而子溢也曾因不捨囡囡而大為掙扎，不過難得與太太結片緣，又可以跟Chilam及浩然等切磋演技，遂促成合作。

而扮演子溢妹妹、「四小姐」的梁靖琪劇中命運坎坷，身為「二奶女」的她連婚約都被出賣，為拯救家族生意而下嫁富二代胡卓希。梁靖琪戲內沉重，但戲外溫馨，事關她帶同兒子一起到內地開工。