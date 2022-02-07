【是日通勝】（一點居士）

農曆正月初七

壬寅年 壬寅月 辛卯日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時

宜：嫁娶、會友、移居

忌：開池、醞釀、修井

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：世事每分每秒在改變，別因一時運滯而氣餒。

金牛座：事業運佳，可望一展所長，沒有甚麼要憂心。

雙子座：謀事忌三分鐘熱度，堅持到底就有成功希望。

巨蟹座：可平平淡淡過一天，佩戴水晶吊墜有助增運。

獅子座：事業運與愛情運皆不錯，但要學會保持低調。

處女座：善有善報，多幫助有需要的人，可帶來好運。

天秤座：助人為快樂之本，你的善心有助增強人緣運。

天蠍座：運勢不過不失，只要做好自己，不會有麻煩。

人馬座：心態正面，交上惡運亦非壞事，當是考驗吧！

山羊座：事業運稍遜，遇到不如意時，切勿自暴自棄。

水瓶座：運氣好到不得了，不論做甚麼事都得心應手。

雙魚座：健康運最強，戴綠松石手鏈，可聚財保平安。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）雞 疑心重

鼠：財運稍遜，投資者必須審慎，提防受騙。

牛：處事平心靜氣，遇棘手問題也無畏無懼。

虎：才思敏捷，助遠離煩惱，事業一帆風順。

兔：趁人日與家人到郊外玩，可感受家庭樂。

龍：提防爛桃花，宜跟身邊的異性保持距離。

蛇：身上散發陽光氣息，能在職場脫穎而出。

馬：工作壓力大，精神緊張，處事畏首畏尾。

羊：心態正面，遇到大小問題也能保持從容。

猴：鬥志旺盛，願為事業奮鬥，易獲好成績。

雞：是日沖煞，整天疑神疑鬼，情緒易失控。

狗：好好向成功者取經，對事業發展頗有利。

豬：腦筋轉數快，可於職場上發揮個人才華。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

春到人間草木知

一元復始，萬象更新。在此向各位讀者拜年：恭喜發財，身體健康，財來十方，百事無憂。剛巧出稿日為大年初七人日，順祝大家生日快樂。

所謂一年之計在於春，2月4日年初四正式踏入虎年，歌詞都寫上「一人有一個夢想」，今次同大家分享怎樣能夢想成真。方法很簡單，先想想來年有甚麼要得到或成功，再把心中願望用紙逐一寫下，男主人放西北，女主人放西南，大仔放東方，大女放東南。多年前，到日本九州某大寺廟拜訪住持，在他的辦公房間內看見他有幅要籌建五重佛塔的畫掛上，我突然有所反應，試試看是否掛在西北方，果然對。日本有好多傳統文化是在千多年前到中國取經，並珍惜保留，發揚光大。宇宙深不可測，放下我執，天地人皆在掌中，好多東西化繁為簡，寧可不足，不宜太過，信是有緣，相信奇迹，奇迹往往便出現。昨日已逝，明日是迷，唯有今日，盡力而為。

這幾年都是木多流年，生於春夏天人士會有阻礙，如本身有大運在身可減輕衝擊。相反，生於秋冬天，生氣勃勃。幫我修車的老闆於過年前跟我談起這兩年的不順，身體發生問題，最近才找到一位醫生檢查，發現鼻孔積了霉菌，要做微創手術。剛好從八字看出他受到金流年影響，要木水五行，但由於已交了節氣，那不找我分析也自然轉好。所謂玄學之博難救無緣之人。多積陰德，自然貴人相助。為名奪利數十載，一縷青煙化塵埃。