黃宗澤狂標眼水急求醫　嚇到周秀娜傻癡癡

藝人周秀娜（Chrissie）和黃宗澤（Bosco）主演的劇集《叠影追擊》昨日（6日）舉行開鏡拜神，租用市值約半億的豪宅拍攝，總監製梁家樹特意現身主持大局，向台前幕後大派開工利是。據悉，Bosco到場時眼睛已不舒服，堅持上妝後開始狂流眼水，最後撐唔住急往醫院求醫，身為他劇中女友的Chrissie相當擔心：「我見佢塊面紅晒，眼又擘唔開，好彩佢搵到醫生咋，希望佢冇事啦。（佢隻眼腫晒喎。）腫咗都咁靚仔，我都仲係咁愛佢！」

Chrissie和Bosco第3度結片緣，今次戲中既是拍檔又是情侶。談到親熱戲，Chrissie表示：「導演點會放過我哋？不過大家太熟，一啲都唔尷尬，佢當我係男人，我當佢係女人咁。（佢係你咀得最多嘅男演員？）一定係，試過要拍咀戲，佢開聲話『唔好喇啩』。」由於近月忙開工，她透露新年3日假，盡量放縱自己：「打咗4日邊爐，又通宵打麻雀。（發新年財？）少少啦，旨在同朋友及屋企人聚吓，太耐冇陪佢哋。」

至於戲中扮演Chrissie好友的朱鑑然則表示：「今次演網絡黑客。依家心情好緊張，事關聽日《家族榮耀》喺香港推出，自己有成5年冇劇出，希望觀眾支持。拍嘅時候同劉沛蘅（洪卓立緋聞女友）及胡卓希成為咗好朋友，但返到香港少咗聯絡，唔知前者係咪拍拖。」