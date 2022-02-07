「聲夢幫」嘈到拆天！炎明熹思鄉：心痛父母添皺紋

《聲夢傳奇》出身的組合「After Class」成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），與兩位男神張弛豪（Aska）及冼靖峰（Archie）聚在一起即嘈到拆天，熱熱鬧鬧向粉絲們拜年，祝大家虎年生生猛猛！

半年前出道時正值疫症來襲，幸而眾人互相打氣及扶持，建立了與家人一樣的溫情。「人氣王」Gigi談到被迫與家人分隔兩地，即感慨表示：「上年返家鄉時正值疫情開始爆發，嗰次見完屋企人後，就一直靠視像聯繫，好期待疫情快啲過去，捉緊一家團聚嘅機會。我發現細佬妹高咗好多，而父母就多咗皺紋，好心酸。（最難忘嘅農曆年係點？）嗰年去晒父母嘅鄉下，由汕尾坐飛機到石家莊，地點上南轅北轍，所以時間好趕，不過可以見晒所有親戚，係開心嘅。」

談到要開始準備DSE，Gigi坦言未決定未來路向：「我喺學校揀咗成衣設計與紡織，同埋視覺藝術，應該會報讀類似嘅科目，但人係會變嘅，只係鍾意唱歌唔會變。（當全職歌手？）到時再算啦，可能會讀一啲同音樂有關嘅課程增值自己。」饞嘴的Chantel及Yumi則「最愛」賀年美食如年榚與蘿蔔榚，Yumi打趣說：「我好食得，好彩仲細個，新陳代謝快，遲啲就唔可以咁放縱。」Chantel笑言過年前親戚帶來桃花及銀柳等，將姚家布置成私人花園。

忘不了家鄉情

Windy則與Gigi一樣，忘不了家鄉情：「差唔多3年冇返過湖北，好掛住當地特式嘅熱乾麵，以及親人們。」Archie則大爆新年遭父親阻扮靚：「佢唔畀我初一洗頭，話沖走晒啲『發』，我通常都唔聽佢講。」Aska則直言家中對所有節日都不太重視：「不過今年我趁佳節去探嫲嫲嘅表弟，佢97歲嘞，要珍惜呢份親情。（你嚟緊會嘗試演戲？）有呢個興趣，最欣賞前輩謝天華同梁朝偉，想同佢哋合作，係咪好高難度？」

年頭旺到年尾

虎年到來前疫症爆發，6人坦言很多工作突遭取消，難怪異口同聲表示希望快點重回軌道，好讓他們發力「搵番唔見咗嗰啲」，猶幸經理人告訴他們，通常有份參與年廿九的誇年演出，都會「年頭旺到年尾」，頓時注了強心針，令他們「一洗頹氣」。