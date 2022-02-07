東方日報C1：林心如升呢金牌製作人　版權費破8,000萬

台灣女星林心如演而優則製，最近憑人氣爆燈的《華燈初上》攀事業高峰！據知《華》劇版權費高達8,000多萬港元，身兼製作人及主演的她絕對賺到笑，在劇集效應下，她於短短半年間已有數百萬外快，認真和味！

廣告模特兒出身的林心如，當年憑內地劇《還珠格格》「紫薇」一角火速竄紅，之後歌影視三棲發展，至2009年宣布成立工作室，籌備投資多部電影及劇集，瞄準製作人方向發展。她首任製作人及主演的劇集《傾世皇妃》做出成績，除了成為收視冠軍，該劇還成功向20多個國家售出版權，為她一連帶來3個「最佳製片人」獎，在製作人之路打了一支強心針，亦令她更放膽嘗試，之後再為台劇《16個夏天》任製作人及主演，結果該劇在金鐘獎捧走3獎，可見其功力愈見成熟。

事業重心遷回台灣

花了逾10年時間在製作人範疇大展拳腳，心如製作了超過10部作品，當中不乏人氣劇集，除了上述兩套劇集外，還有《我的男孩》等，成績有目共睹。她在內地有一定知名度，但為了集中在台灣發展事業，加上想放更多時間在家庭方面及陪伴年邁的母親，她去年毅然注銷內地工作室，將事業基地移回台灣，近月憑《華燈初上》再創事業高峰！

《華》劇被譽為「台灣神劇」，並以三部曲形式播出，第一季於去年11月底上架首播，第二季緊接推出，由於劇情充滿張力，加上楊謹華、楊祐寧及吳慷仁等演技到位，成功帶起劇集的討論度，吸引大批網民競猜誰是兇手，並在台灣再度掀起一輪煲劇熱潮，身兼製作人及主角「Rose媽媽」的心如功不可沒。有傳劇集今個月將乘勢推出第3季，惟至今仍未公布上架日期，此舉惹來劇迷不滿，連番「鞭策」播映平台盡早定檔，而編劇曾放口風，表示有意籌拍第4季。

新劇夥拍金鐘帝后

有指《華》劇單是版權費已高達8,000多萬港元，而心如更人憑劇貴，工作不斷，獲邀擔任不同產品的代言人，包括電玩、保健品及電器等，短短半年間輕鬆賺數百萬！近日她回歸公仔箱做演員，再度與影帝吳慷仁合作新劇《模仿犯》，該劇還有金鐘視帝視后姚淳耀及柯佳嬿坐鎮，演員陣容令人期待。忙着為新劇開工的心如，同時亦為即將開拍的新作《有生之年》做前期準備，今次再做製作人，正埋首挑選演員，認真忙到七彩！

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：