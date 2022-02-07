周家怡愛火重燃　一姐當「Part Time狗奴」

家吓呢個時代，「Part Time女友」就聽得多，最近「英皇一姐」周家怡就兼任咗「Part Time主人」，不收分文之餘仲做得好開心。話說本屬貓奴嘅佢，自從愛貓Crystal去咗彩虹橋後，傷心到崩潰，一度怕咗唔敢再養寵物。不過緣分嘅嘢就係好神奇，佢識咗白色松鼠狗Cotton，就令佢近乎死咗嘅心再重燃愛火，佢話如果遇上合眼緣嘅毛孩都會再養，不過一定係領養不購買寵物。

令家怡可以走出喪貓陰霾嘅Cotton，成身白雪雪，毛茸茸，一對水汪汪嘅大眼睛，的確識勾魂，加上佢個樣真係好表情豐富，抱吓佢之嘛，Cotton好似識笑咁，真係教人如何不愛牠啦。除咗家怡被Cotton徹底俘虜外，Cotton連佢爹吔、媽咪都搞掂埋，佢記得第一次帶Cotton返屋企時，隻狗一入屋都識得分邊位先係一家之主，見到家怡父母就唔該都冇一聲，一跳就跳去世伯、伯母嘅大髀度博friend係咁挨身挨勢，就係呢招嗲功，搞到有啲啲怕狗嘅周媽，唔止唔抗拒，仲火速鍾意咗Cotton，只係Cotton真主人係佢朋友，所以喺隻狗嘅眼中，家怡只係「半個狗奴」咋。