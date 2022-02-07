梁朝偉鍾意學新嘢　保持初心接受挑戰

剛喺「Gold House第2屆電影獎」中，憑漫威超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）奪得最佳男配角嘅梁朝偉，早前接受內地雜誌訪問，講到今年59歲嘅佢，雖然獲獎無數，但喺演藝上都有怕嘅嘢 ，就係：「最擔心自己因為習慣，令演戲流於套路。」

佢覺得從影成39年，好似做乜嘢都係為咗演戲，所以佢鍾意學新嘢，去接觸新嘅運動，好似滑雪、帆船等，佢就係想喺新挑戰入面提醒自己，如果想進步，有啲基本功夫就要練習，學曉咗仲要去重溫，保持自己嘅初心，又覺得當苦盡甘來時係好有趣嘅事，佢話：「如果每個人做嘅每件事都係一樣嘅時候，有咩咁好玩呢?」

偉仔重提番幾年前拍嗰齣電影《風再起時》，被導演要求學鋼琴，因為想佢親身演繹彈鋼琴嗰場戲，兼且仲要喺短期內，學識電影入面嗰3首琴曲，當中有首屬超高難度添。為咗克服呢個被佢形容為「不可能嘅任務」，代價就係每日用8至10小時練琴，練到發忟憎，嬲到要打電話鬧導演發洩啲負面情緒，但係接觸咗鋼琴3個月，真係畀佢征服到半百歲人先嚟學琴呢個大考試，結果拍完齣戲嘅佢，由最討厭彈琴變咗鍾意彈琴，索性買埋座鋼琴返屋企重溫再重溫，佢亦感激當初要佢學琴嘅導演，令佢個人又進步，又學識一樣新嘢。