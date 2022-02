梁朝偉鍾意學新嘢　保持初心接受挑戰

剛喺「Gold House第2屆電影獎」中,憑漫威超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)奪得最佳男配角嘅梁朝偉,早前接受內地雜誌訪問,講到今年59歲嘅佢,雖然獲獎無數,但喺演藝上都有怕嘅嘢 ,就係:「最擔心自己因為習慣,令演戲流於套路。」

佢覺得從影成39年,好似做乜嘢都係為咗演戲,所以佢鍾意學新嘢,去接觸新嘅運動,好似滑雪、帆船等,佢就係想喺新挑戰入面提醒自己,如果想進步,有啲基本功夫就要練習,學曉咗仲要去重溫,保持自己嘅初心,又覺得當苦盡甘來時係好有趣嘅事,佢話:「如果每個人做嘅每件事都係一樣嘅時候,有咩咁好玩呢?」

偉仔重提番幾年前拍嗰齣電影《風再起時》,被導演要求學鋼琴,因為想佢親身演繹彈鋼琴嗰場戲,兼且仲要喺短期內,學識電影入面嗰3首琴曲,當中有首屬超高難度添。為咗克服呢個被佢形容為「不可能嘅任務」,代價就係每日用8至10小時練琴,練到發忟憎,嬲到要打電話鬧導演發洩啲負面情緒,但係接觸咗鋼琴3個月,真係畀佢征服到半百歲人先嚟學琴呢個大考試,結果拍完齣戲嘅佢,由最討厭彈琴變咗鍾意彈琴,索性買埋座鋼琴返屋企重溫再重溫,佢亦感激當初要佢學琴嘅導演,令佢個人又進步,又學識一樣新嘢。