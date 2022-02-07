【心理測驗】虎虎生威　顯示你的運氣指數

立春已過，虎年正式到來！正所謂新年新希望，不少人都會趁着新年伊始之際，求神問卜，測測來年的運程，趨吉避凶。雖然話心理測驗沒有辦法做到這般神通，但亦可以從你的內心找一找未來的方向。適逢日本網站ananweb日前分享了一個靠選今年生肖「虎」來測來年運程的心理測驗，大家一齊玩下啦！

【問題】

請憑直覺，從下圖4隻老虎中選出個人認為最強壯的一隻。

A.行走的老虎

B.站立的老虎

C.睡覺的老虎

D.回頭的老虎

【結果分析】

A.好運指數80%

行走的老虎代表着不斷前進，2022年對你來說將會是順風順水的一年。你有着想跳出舒適圈、充實自己生活的意願和能力，亦會得到奇迹及幸運的降臨，靠着自身達80%的運氣，凡事可扭轉劣勢、度過難關，將不可能變成可能。不過，值得注意的是，從春至夏季，會更容易生病，要多注意健康。

B.好運指數50%

對於充滿挑戰精神的你，常常會去嘗試自己感興趣的事情，在新的一年，若你保持着同樣的腳步與行動力，將會帶你走入人生的新一章。不過話雖如此，但只有一半好運指數的你，可能會面對意想不到的意外和打擊，令你舉步為艱，覺得自己被命運擺布，但只要你確立自己的目標，像老虎一樣堅強地站起來，就會成為沖破難關的利器。

C.好運指數99%

選擇睡着的老虎的你，是那種擁有自己節奏的人，在上半年會如老虎一樣處於休整的狀態，進度緩慢，但在下半年99%的好運將會接踵而至。在今年的初春，你可能會被一件驚心動魄的事情而激發，到夏天便有所突破。今年你只是有所行動，嘗試去克服難關，強大的運氣就會成為你的後盾。

D.好運指數30%

回頭的老虎象徵着你猶豫的個性，看似開朗的你實則是一個十分謹慎的人。在這一年過於謹慎的性格或會成為你的雙面刃，靠着個性與30%的運氣，慶幸不會太有太大的麻煩出現，但亦會錯失不少機會。在今年的奇數月份，如果出現意外的邀請及機會，不妨更從容地去面對，可能會為你帶來驚喜的好運，提升個人運勢。