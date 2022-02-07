【情人節餐2】親民價嘗浪漫情人節餐

疫情期間，有些人為了減少支出，平日都吃得較為簡單，來到情人節要大破慳囊，幸好今年情人節午餐，坊間有餐廳提供親民價的美食，有氣氛之餘，部分更有靚景，人均只約港幣數百元。若然在情人節當日無閒慶祝，有些餐廳更於提早於假日推出主題菜單，方便大家安排，揀啱就要提早預訂喇！

提早慶祝

意式風味

情人節適逢星期一，又只能吃午餐，若然抽到時間當然萬事大吉，萬一安排唔到時間，不如提早吃餐飯。灣仔意大利餐廳Pirata於2月12日至13會推出情人節限定Brunch，菜式包括酥炸海鮮盤、松露凱撒沙律、大蝦意大利麵和Butcher’s Cut等。2月14日早上11時至下午1時半、下午2時至6時會推出情人節限定嘗味菜單，內有西西里紅蝦意大利飯、黑安格斯牛扒配鵝肝醬和冬季黑松露等菜式，最後以特大的Tiramisu作結，情侶們可按需要選擇提早或於正日慶祝。

高CP意味

尖沙咀香港金域假日酒店的Osteria意大利餐廳於2月12至14日推出3道菜半自助情人節午餐；由精通意大利各區廚藝的意籍總廚Paolo Federici坐鎮設計而成；菜式包括自助頭盤如24個月巴馬火腿、意大利冷盤、多款沙律、芝士及意式小食等逾20款美食，還有「南瓜湯配三文魚子及流心芝士」、而自選主菜有「豬肉腸牛肝菌陳年米意大利飯伴黑松醬」或「香煎三文魚配蜆肉及青口伴辣番茄湯」或「烤羊柳肉配焦糖洋葱及茴香」或「蟹肉菠菜醃製烏魚子薄餅」及自助甜品，而2月12日至13日下午3時至6:00更會增設第二輪半自助午餐，每位也不過3百多元，抵！

任食環球美饌

在這個凡事打卡的年代，吃飯當然要影番張靚相。灣仔Pier 1929的全落地玻璃窗對正維港，景色一流，是各大社交平台的熱門打卡地點。餐廳於2月13日推出情人節自助餐，新鮮生蠔、時令刺身、手握壽司、油甘魚他他、香烤美食、日式雜菜批及西京燒日本茄子，另外還有歐陸冷盤、芝士和湯品，主菜有意式焗龍蝦（半隻）配薯蓉露筍、香煎三文魚扒配薯蓉露筍刁草忌廉汁、愛吃肉類的有香煎鵝肝牛柳配燒薯意大利瓜、香草燒新西蘭羊架配燒薯意大利瓜或澳洲M5和牛西冷配燒薯意大利瓜，大家可揀選1款，最後還有多款甜品如蛋糕及朱古力等，選擇豐富。2月13日及14日則提供花悅馥香下午茶，包括有煙三文魚刁草忌廉撻黃金魚子、龍蝦青瓜沙律奶油多士及松露碎蛋沙律三文治，甜品有箔醉人士多啤梨香檳果涷和紅心紅莓慕斯撻等，吃完還可四圍打卡，留住最美一刻。

歐陸風味

浪漫的歐洲遊暫時都唔使諗，偶然來一次歐陸大餐都不錯，尖沙咀中歐酒吧餐廳Pivo Czech Bar於2月12日和13日推出情人節4道菜午市套餐，當中包括有油甘魚薄片伴三文魚子 、甜椒番茄湯伴德國藍芝士及香草麵包粒，主菜可揀選智利海鱸魚或烤羊扒，最後以焦糖朱古力慕絲開心果雪糕及紅莓薄脆作結，簡單美味。吃罷還可於戶外廣場散步，環境開揚，感覺猶如度假。

用餐送禮

為吸引客人，餐廳送的優惠愈多愈抵。銅鑼灣Red Lobster 由2月11至14日推出限定情人節套餐，菜式包括黃金虎蝦卷、新鮮生蠔配意大利有汽酒，主菜有美式蒸活龍蝦及大蝦意粉，甜品是野莓酥餅。惠顧情人節套餐的情侶，餐廳會送限量版心型車打芝士鬆餅禮盒和護膚品牌精選試用套裝，讓情侶們在家繼續分享。

清新茶香

品嘗情人節午餐，不想喝得熏熏欲醉，清新茶香可能適合你們。Tea WG今年情人節除有迷人香氣的戀人早餐茶讓愛侶們品茗，中環和又一城分店會於2月13日及14日推出4道菜情人節限定茶饌午餐，頭盤是醃製挪威三文魚意大利青瓜卷，配香橙、蒔蘿酸忌廉及幻香果茶茶香啫喱，清新開胃。白酒大蜆周打蜆湯加入情人茶香泡，香滑鮮味。主菜3選1，包括有香焗紅菜頭意大利燴飯、香煎鱸魚柳配四季豆或香煎日本岩手縣A5和牛西冷，每款都有加入茶湯炮製，最後以加入茶之戀情的法式焦糖燉蛋作結，在品嘗時也可配精選茗茶搭配，令人回味無窮。

歎乾式熟成魚

以乾式熟成魚作招徠的Percy's，於2月11日至14日推出由大廚Braden主理的3道菜情人節套餐（兩位用）。頭盤是簡單而汁豐的焗生蠔和蟹肉蛋糕，主菜則有羊肚菌蘆筍燴飯及乾式熟成紅寶石鯛魚，甜品是朱古力撻配花生脆脆、忌廉及紅莓，糅合多種風味。大家還可以享用餐廳招牌雞尾酒、葡萄酒和清酒，如開胃的Oystercatcher、富鮮味的Mutsu-Hassen Black Label或用帶煙熏和芳香的Laphroaig威士忌調混的Don Lockwood。

心形薄餅

喜歡食Pizza的，或許可以品嘗人氣那不勒斯薄餅店Motorino於2月12日至16日推出的「For Lovers情人節套餐」（兩位用）。套餐有精選頭盤、心形薄餅及一瓶葡萄酒。心形薄餅可從Margherita、Soppressata Piccante、Salsiccia e Funghi、Guanciale及Salsiccia e Friarielli自選，與同是薄餅迷的另一半共度浪漫午後時光。

星洲濃惹滋味

喜歡東南亞菜濃惹滋味的，也可揀選去年才開業的新加坡餐廳Jom於2月12至14日期間供應的5道菜情人節套餐（兩位用），菜式有口感軟糯的自家製水粿、香氣馥郁的辣椒蟹饅頭、金香惹味的五香肉卷，主菜更可以選擇富娘惹風味的招牌Jom Chicken南洋燒雞或馬來紅咖喱雞。餐廳更特意預備了軟滑煙韌的九層糕及為情侶們送上Shirley Temple無酒精雞尾酒，為甜蜜小兩口送上祝福。

迷人靚景

無敵海景

除了平靚正的好酒好菜，若然餐廳擁有迷人靚景，肯定加分。尖沙咀意大利餐廳Paper Moon於2月14日全日推出4道菜的情人節餐，頭盤是清新香檸魚子醬龍蝦伴龍蝦湯，吃時配櫻桃蘿蔔芝麻葉沙律，鮮味開胃，之後是香濃的黑松露芝士麵糰，主菜2選1，有焗銀鱈魚或M5 和牛西冷及 48 小時慢煮和牛肋骨，前者嫩滑鮮香，後者肉味滿滿。甜品有朱古力泡芙或士多啤梨意大利芝士餅，對住無敵海景品嘗，即使午餐都好有Feel。

甜蜜鋸扒

想遠離煩嚣，市區以外還有很多選擇。香港東涌世茂喜來登酒店海岸扒房2月13日及14日推出5道菜情人節午餐，包括有皇帝蟹球、煙熏芝士及牛肝菌濃湯，主菜可選香煎特大帶子或草飼牛里脊，甜品是士多啤梨果醬意式雪糕三文治。美味食物配上一流的景色，藍天白雲伴吃，氣氛更佳。